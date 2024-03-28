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Dünya

Rusya, BM Kuzey Kore Yaptırım Komitesi Uzmanlar Grubu'nun görev süresinin uzatılmasını veto etti

Rusya, BMGK'de Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle uygulanan yaptırımları denetleyen ve raporlayan BM Kuzey Kore Yaptırım Komitesi Uzmanlar Grubu'nun görev süresinin uzatılmasını amaçlayan karar tasarısını veto etti.

Şerife Çetin  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
Rusya, BM Kuzey Kore Yaptırım Komitesi Uzmanlar Grubu'nun görev süresinin uzatılmasını veto etti

New York

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle uygulanan yaptırımları denetleyen ve raporlayan BM Kuzey Kore Yaptırım Komitesi Uzmanlar Grubu'nun görev süresinin uzatılmasını amaçlayan karar tasarısını veto etti.

BMGK'de söz konusu Uzmanlar Grubu'nun görev süresinin 1 yıl daha uzatılması çağrısında bulunulan ve ABD tarafından hazırlanan karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Tasarı, 13 "evet" ile 1 "çekimser " oy alırken, daimi üye Rusya'nın "hayır" oyu kullanması nedeniyle veto edildi.

Çin ise "çekimser" oy kullanan ülke oldu.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, "Bugünün oylaması, konseyin bir üyesi tarafından komitenin Kuzey Kore'nin Güvenlik Konseyi ihlallerini bağımsız araştırmalarını engelleme girişiminden başka bir şey değildir." dedi.

Bunun nedeninin sorgulanmasının önemli olduğuna işaret eden Wood, "Aslında nedeni çok açık. Uzmanlar Grubu geçen sene Rusya'nın BMGK ihlallerini rapor etmeye başladı." diye konuştu.

"Rusya'ya karşı asılsız iddialar için kullanılıyor"

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise oylama öncesinde yaptığı açıklamada, komitenin gerçeklikten uzaklaştığını ve amacına hizmet etmediğini savundu.

BMGK'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım rejimini gözden geçirmesi gerektiğini ifade eden Nebenzia, Uzmanlar Grubu'nun da silah olarak kullanıldığını dile getirdi.

Nebenzia, grubun Batılı tutumu benimseyerek taraflı bilgi yaydığını öne sürdü.

Uzmanlar Grubu'nun hiçbir katkı sağlamadığını kaydeden Nebenzia, BMGK'nin Rusya'nın önerilerini dinlemesi gerektiğini belirtti.

Oylama sonrasında ise Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, "NATO üyeleri BM Kuzey Kore Yaptırım Komitesi Uzmanlar Grubu'nun görev süresini Rusya'ya karşı asılsız iddialarını yöneltmek için uzatmak istiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Polyanskiy, "Son 5 ayda veto yetkisini kullanarak İsrail'e Filistinli sivilleri acımasızca öldürme ve açlığa mahkum etme fırsat veren ve BMGK kararlarını bağlayıcı bulmayan bir ülkenin başkalarına ders verme hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006 yılından bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor. Aynı yıl, BM'de söz konusu yaptırımların uygulanmasını denetlemek için BM Kuzey Kore Yaptırım Komitesi kurulmuştu. Buna bağlı Uzmanlar Grubu ise gelişmelere ilişkin rapor hazırlıyordu. Uzmanlar Grubu'nun görev süresi her yıl uzatılıyordu.

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