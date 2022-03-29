Dolar
14.74
Euro
16.35
Altın
1,905.41
ETH/USDT
3,462.50
BTC/USDT
47,894.00
BIST 100
2,191.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rusya heyeti, Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde açıklama yapıyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın olağan genel kurul toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

Rusya, Baltık ülkelerinden 10 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Litvanyalı 4, Letonyalı ve Estonyalı 3'er diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.

Emre Gürkan Abay   | 29.03.2022
Rusya, Baltık ülkelerinden 10 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, üç ülkenin Moskova büyükelçilerinin Bakanlığa çağrıldığı ve toplam 10 diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiği diplomatik nota verildiği kaydedildi.

Bazı Rus diplomatların söz konusu Baltık ülkelerinden haksız ve kışkırtıcı bir şekilde sınır dışı edildiğine işaret edilen açıklamada, "Mütekabiliyet gereği, Rusya’da istenmeyen kişi ilan edilen diplomatların, Rus diplomatların Baltık ülkelerinden ayrılmasıyla ilgili verilen süre zarfında Rusya topraklarından ayrılmaları talep edilmiştir." denildi.

Litvanya, Letonya ve Estonya dışişleri bakanları, 18 Mart’ta yaptıkları açıklamada, toplam 10 Rus diplomatın söz konusu ülkelerde istenmeyen kişi ilan edildiklerini bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanghay'da karantina nedeniyle çevrim içi gıda siparişleri aksıyor
Türkiye'de 14 bin 364 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 61 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 vakaları üç büyük ilde azaldı
İspanya bundan böyle Kovid-19'a grip muamelesi yapacak
Şanghay'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle karantina ilan edildi

Benzer haberler

Ukraynalı müzakereci Arakhamia: Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istiyoruz

Ukraynalı müzakereci Arakhamia: Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istiyoruz

Rusya: Ukrayna’da belirlenen hedeflere ulaşıncaya kadar savaşa devam edeceğiz

Rusya, Baltık ülkelerinden 10 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Kremlin: Abramoviç Rusya ile Ukrayna arasında temasların sağlanmasına yardımcı oluyor

Kremlin: Abramoviç Rusya ile Ukrayna arasında temasların sağlanmasına yardımcı oluyor
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın Rivne bölgesindeki yakıt deposunu vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın Rivne bölgesindeki yakıt deposunu vurduk
Ukrayna yeni bir Afganistan olur mu?

Ukrayna yeni bir Afganistan olur mu?