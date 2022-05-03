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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Azovstal’da ateşkesi bozan Ukrayna güçlerine saldırı başlattık

Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol’de Azovstal Metalürji Fabrikası’nda tahliyeler nedeniyle uygulanan ateşkesi ihlal eden Ukrayna güçlerine yönelik saldırı başlattıklarını duyurdu.

Ali Cura   | 03.05.2022
Rusya: Azovstal’da ateşkesi bozan Ukrayna güçlerine saldırı başlattık

Moskova

Ria haber ajansına göre, Rusya Savunma Bakanlığı basın servisi yetkilisi Vadim Astafyev, yaptığı açıklamada, fabrika sahasında bulunan Ukrayna ordusu ve Azov taburu mensuplarının sivillerin tahliyesi için ateşkesin uygulandığı sessizlik rejimini silahlı çatışma için kullandığını öne sürdü.

Astafyev, “Fabrika sahasındaki bodrumlardan çıktılar, sahada ve fabrikanın binalarında atış pozisyonuna geçtiler. Rus ordusu ve (sözde) Donetsk Halk Cumhuriyeti birlikleri obüs ve uçak kullanarak bu atış pozisyonlarını imha etmeye başladı.” diye konuştu.

Azovstal fabrika sahasından silah seslerinin geldiği ve sahadan duman yükseldiği belirtiliyor.

Geçen hafta sonu Azovstal Fabrikası’ndan sivillerin tahliyesi için Rus ordusu sessizlik rejimi ilan ederek çatışmaları durdurmuş ve sivillerin çıkması için tahliye koridoru oluşturmuştu. Tahliye operasyonuna Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü mensupları da katılmış, 100’den fazla sivil fabrikadan çıkarılak güvenli yerlere götürülmüştü.

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