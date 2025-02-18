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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Avrupa'nın Ukrayna'ya askeri birlik gönderme önerisine olumsuz bakıyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Avrupa'nın Ukrayna'ya askeri birlik gönderme önerisine olumsuz baktıklarını ve bunun gerginliği tırmandıracağını söyledi.

Ali Cura  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Rusya: Avrupa'nın Ukrayna'ya askeri birlik gönderme önerisine olumsuz bakıyoruz

Moskova

Gruşko, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki krizin çözümü için Avrupa ülkelerinin müzakere masasında yer talep ettiğine dikkati çekti.

Bunun gerçekten şaşırtıcı olduğunu vurgulayan Gruşko, "Çünkü (Avrupa ülkeleri) onlar uzun yıllardır bu masada oturuyorlardı." dedi.

Gruşko, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatma arzusuna sahip olduğuna işaret ederek, "Bu durum, Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin müzakerelerde AB ve Avrupa ülkelerinin herhangi bir rol almasını engelliyor." diye konuştu.

Ukrayna'ya, Avrupa'dan "barış gücü" adıyla asker konuşlandırılmasıyla ilgili önerilere yönelik değerlendirmesi sorulan Gruşko, "Olumsuz değerlendiriyorum. Bunu birçok kez konuştuk. Avrupa askerleri orada hangi şekilde bulunursa bulunsun, bu gerginliği tırmandırmaya yönelik bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Gruşko, Avrupa'nın gerçekten çatışmanın çözümünde rol oynamak istiyorsa, Ukrayna'ya her türlü askeri destek vermeyi bırakması gerektiğini kaydetti.

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