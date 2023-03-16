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Dünya

Rusya: ABD'ye Kuzey Akım hatlarındaki patlamalara açıklık getirmesi için başvurduk

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'ye Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarında geçen yıl gerçekleşen patlamalara açıklık getirmesi için başvuruda bulunduklarını söyledi.

Dmitri Chirciu  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Rusya: ABD'ye Kuzey Akım hatlarındaki patlamalara açıklık getirmesi için başvurduk

Moskova

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

AA muhabirinin "Rus tarafı, ABD'ye Kuzey Akım hatlarındaki patlamalarla ilgili açıklık getirilmesi için başvuruda bulundu mu?" sorusuna yanıt veren Zaharova, "Kamuoyuna bu konuda açıklama yaptık, Amerikan temsilcileriyle de bunu konuştuk. Bu nedenle cevabımız evet." dedi.

Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanlığının olayla ilgili açıklama yaptığını anımsatan Zaharova, bu açıklamada, ABD'nin patlamalara açıklık getirmesi ve soruşturma sürecine engel koymaması gerektiğinin vurgulandığına dikkati çekti.

"Lahey Mahkemesindeki dava bizim için bir şey ifade etmeyecek"

New York Times gazetesinin, Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesinin, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği suçlar hakkında dava açacağı yönündeki iddiasını değerlendiren Zaharova, bu iddianın belirsiz kaynaklara dayandırıldığına dikkati çekti.

Zaharova, "Mahkemede böyle bir şey hazırlansa bile bu, ülkemiz için hukuksal açıdan da kesinlikle hiçbir şey ifade etmeyecek. Rusya, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Roma statüsünde taraf değildir ve bu statü kapsamında herhangi bir yükümlülük taşımıyor. Bu nedenle Rusya bu kurumla işbirliği yapmıyor." şeklinde konuştu.

"AUKUS ittifakının genişlemesinden endişeliyiz"

ABD, İngiltere ve Avustralya tarafından kurulan AUKUS ittifakının genişlemeye başladığına dikkati çeken Zaharova, bundan endişe duyduklarını belirtti.

Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'nın düşürülmesi olayına değinen Zaharova, eski Sovyetler Birliği ile ABD arasında 1972'de açık denizlerde ve hava sahasında olayların önlenmesiyle ilgili yapılan anlaşmanın bu olay için geçerli olmadığını vurguladı.

Zaharova, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, "Rusya'nın Karabağ'daki mevcut durumdan sorumlu olduğu" yönündeki açıklamasını değerlendirerek, "Ermenistan yönetiminin açıklamalarını, Avrupa Birliği (AB) himayesinde Ekim 2022'de Prag'da yapılan zirvedeki pozisyonun devamı olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle, Dağlık Karabağ'ın akıbetinden üçüncü ülkeleri sorumlu tutma girişimlerini Ermeni yönetiminin vicdanına bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

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