Dolar
18.60
Euro
18.36
Altın
1,649.58
ETH/USDT
1,330.20
BTC/USDT
19,243.00
BIST 100
3,977.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar İstanbul’da, "Kalite Türkiye" sloganıyla düzenlenen Global Kalite Zirvesi'nin kapanış programında konuşuyor
logo
Dünya

Rusya: ABD, UAEA konferansına katılacak Rus heyetine vize vermedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) Washington’da düzenleyeceği konferansa katılmayı planlayan Rus heyetine ABD’nin vize vermediğini bildirdi.

Ali Cura   | 24.10.2022
Rusya: ABD, UAEA konferansına katılacak Rus heyetine vize vermedi

Moskova

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, 26-28 Ekim'de Washington’da UAEA’nın “21. Yüzyılda Atom Enerjisi” konferansı yapacağını hatırlattı.

Rusya’dan Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) ve Rusya Federal Ekolojik Teknolojik ve Nükleer Denetim Kurumundan (Rostehnadzor) bir heyetin bu konferansa katılmayı planladığını belirten Zaharova, “ABD, ilgili başvuruları öngörülen şekilde önceden sunmalarına rağmen, Rus heyetindekilere vize vermedi. Böylece Rusya'nın UAEA himayesinde önemli bir uluslararası etkinliğe katılımı kesinlikle kabul edilemez bir şekilde ve hiçbir gerekçe gösterilmeden engellenmiştir.” ifadelerini kullandı.

Zaharova, bu eylemiyle ABD’nin uluslararası hukuku görmezden geldiğini vurguladı.

"Kirli bomba" iddiası

Ukrayna’nın “kirli bomba” olarak adlandırılan radyoaktif maddelerden oluşan patlayıcı kullanarak “provokasyon hazırladığına” dair edinilen bilgilerin endişe verici olduğunu vurgulayan Zaharova, “Böyle korkunç bir provokasyonun amacı açık. Rusya'yı kitle imha silahları kullanmakla suçlamak. Ukraynalı yetkililer ve Batı'daki küratörleri, bunun güçlü bir Rus karşıtı kampanyayla sonuçlanacağını, ortaklarının Moskova'ya olan güvenini sarsacağını ve ülkemizin uluslararası arenada tecrit edilmesine yol açacağını umuyorlar.” dedi.

Aldıkları bilgilere göre Ukrayna’nın söz konusu planı uygulamaya başladığını öne süren Zaharova, Joltıye Vodı şehrindeki bir madencilik işleme tesisinin ve Kiev’deki Nükleer Araştırma Enstitüsü’nün “kirli bomba” yapmakla görevlendirildiği dile getirdi.

Zaharova şunları ifade etti:

“Kiev yetkililerini ve onları kontrol eden Batılı sponsorlarını, dünyayı nükleer bir felakete sürükleyen ve masum sivillerin hayatlarını tehdit eden eylemlerde bulunmaktan vazgeçmelerini talep ediyoruz. Bu konuda Rusya'nın uyarılarını dikkate almamak pervasızlıktır. Olayları tırmandırmak tehlikelidir.”

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da okullar bölgesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Seyhan Baraj Gölü'ndeki kaçak yapıların kıyıya çekilmesi işlemi tamamlandı
Atatürk Köprüsü bakım nedeniyle bu gece trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonu yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacak
TBMM Başkanı Şentop, Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'ni ziyaret etti

Benzer haberler

Rusya: ABD, UAEA konferansına katılacak Rus heyetine vize vermedi

Rusya: ABD, UAEA konferansına katılacak Rus heyetine vize vermedi

Rusya: Ukrayna'nın kirli bomba kullanması ile ilgili provokasyonu engelleyeceğiz

Kremlin: Rusya’ya inanılmaması, "kirli bomba" tehlikesini ortadan kaldırmıyor

Ukrayna'dan 'radyoaktif içerikli bomba kullanacakları' iddiasıyla ilgili açıklama

Ukrayna'dan 'radyoaktif içerikli bomba kullanacakları' iddiasıyla ilgili açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet