Dolar
38.00
Euro
41.47
Altın
3,042.64
ETH/USDT
2,016.00
BTC/USDT
86,280.00
BIST 100
10,108.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rus uzmanlara göre, Ukrayna'da barış gücü konuşlandırılması NATO ile doğrudan çatışma riski doğuracak

Rus uzmanlar, Ukrayna'da barış gücü konuşlandırılmasının, Rusya'nın askeri eylemlerini engelleyeceği, NATO ile doğrudan çatışma riskini artıracağı görüşünü paylaştı.

Dmitri Chirciu  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Rus uzmanlara göre, Ukrayna'da barış gücü konuşlandırılması NATO ile doğrudan çatışma riski doğuracak

Moskova

Başta Fransa, İngiltere ve Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri, son dönemde Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesi fikrini sıklıkla dillendirmeye başladı.

ABD, bu girişime kayıtsız kalırken Rusya, buna kesinlikle karşı çıkıyor. Rus yetkililer, barış güçlerinin NATO askerlerinden oluşacağını, bunun da Rusya'nın güvenliği için tehdit oluşturacağını savunuyor.

Ukrayna krizinin barış yoluyla çözülmesinden yana yaklaşım sergileyen Rusya, Avrupa'yı, çözüm sürecini engellemekle suçluyor.

Rus uzmanlar, Avrupa'nın bu meseleye yaklaşımını, Ukrayna'ya barış güçlerini konuşlandırması ihtimalini değerlendirdi.

"Ukrayna'da barış gücünün bulunması, Rusya'yı engelleyecek"

Çağdaş Devlet Kalkınma Enstitüsü Müdürü Dmitriy Solonnikov, Avrupa'nın Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmaya çalıştığını ve bu sebeple Ukrayna'daki çatışmalara ara verilmesini istediğini savunarak "Geçici ateşkesin sağlanması halinde Ukrayna ordusunun yeniden silahlandırılması için hazırlıklar yapılacak." dedi.

Avrupa'nın Ukrayna'ya barış gücü göndermek istediğine işaret eden Solonnikov, bunun, NATO'nun Ukrayna’ya girmesi anlamına geleceği, Rusya'nın askeri eylemlerini engelleyeceğini söyledi.

"Bu durumda, Rusya, Ukrayna'da çatışmaları sürdüremeyecek çünkü NATO askerleri resmen temas hattında olacak." ifadesini kullanan Solonnikov, şöyle devam etti:

"Bunların barış gücü veya gözlemci olarak adlandırılması önemli değil. Bunlar, NATO temsilcileri olacak. Böylece, NATO askeri teçhizatı konuşlandırılacak, hava sahası kapatılacak ve savunma sistemleri devreye sokulacak. Rusya'nın askeri eylemlerini sürdürme imkanı olmayacak. Kimse de karşı taraftan saldırıları engellemeyecek. Dolayısıyla, çatışmaların geçici olarak durdurulması durumunda NATO askerleri, Ukrayna topraklarına konuşlandırılabilir."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Avrupa'nın güvenliği için Fransız nükleer kapasitesini kullanma planlarını değerlendiren Solonnikov, "Macron, Avrupa'daki gerginliği tırmandırıyor. Bu, liberal Avrupa ile ABD arasındaki pazarlıkta Macron'un kozu. Dolayısıyla Fransa, gerginlik seviyesini yükseltiyor. Fransa, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın işini zorlaştırmaya çalışıyor." şeklinde konuştu.

Solonnikov, Fransa'nın Avrupa'da askeri alanda öncülük edip ekonomik alanda güçlenmeye çalıştığını savunarak "Eğer Macron, nükleer silahı, askerleri ve üslerini çeşitli ülkelere konuşlandırmayı başarırsa Fransız sanayisinin pazarı önemli ölçüde değişecek, Fransa'nın Avrupa'da ekonomi alanındaki karar alma süreçlerindeki etkisi artacak." değerlendirmesini yaptı.

Fransa'nın Afrika ve Asya Pasifik bölgesinde gücünü kaybettiğini belirten Solonnikov, Macron'un bunu telafi etmeye, seçmenleri karşısında gücünü göstermeye çalıştığını söyledi.

"Avrupa, Ukrayna'da savaşan tarafların uzlaşıya varmasını engelliyor"

Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesine (RUDN) bağlı Uluslararası Dönüşümlerin Uygulamalı Analizi Merkezi'nde görevli uzman Maksim Zinovin, Rusya'nın, Ukrayna'ya barış güçlerinin gönderilmesi fikrine karşı çıktığını belirterek "Ukrayna'ya barış gücü gönderme girişimleri, meselenin tüm taraflarınca kabul edilmediği sürece geçersiz. Bu, Rusya ile NATO arasında doğrudan çatışma riskini oluşturuyor." dedi.

Ukrayna'daki barış misyonlarında Rus temsilcilerinin de yer alması gerektiğini kaydeden Zinovin, bunun, Rusya'ya yönelik tehditleri ve gerginliğin artmasını önleyeceği görüşünü paylaştı.

Zinovin, bazı Avrupalı ülkelerin, Ukrayna'ya askeri destek sağlamaya devam ettiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Avrupa'nın Ukrayna krizinin diplomatik yollarla çözümüne yönelik açıklamaları yalan. Avrupa, bugün çatışmaların sürdürülmesinden yana yaklaşım sergiliyor, savaşan tarafların uzlaşı yollarını bulma girişimlerini engelliyor. Rus tarafı, Avrupalı ülkeleri bu yaklaşımı değiştirmeye, çatışma fikrinden vazgeçmeye ve tüm tarafların çıkar dengesinin dikkate alacak diyalog kurmaya çağırıyor ancak bu şekilde Avrupa ve dünyada uzun vadeli istikrar sağlanabilir."

Rus uzman Zinovin, Macron'un, nükleer silahla ilgili planlarına ilişkin ise "Nükleer silaha sahip ülkelerin, uluslararası anlaşmaların gerginliğe izin verilmemesiyle ilgili ilkeleri baz alması gerekiyor." ifadesini kullandı.

ABD’nin NATO’dan çekilme ihtimalinin gündeme geldiğine dikkati çeken Zinovin, Fransa'nın durumdan istifade ederek, Avrupa'nın güvenlik sistemindeki rolünü güçlendirmeye çalıştığını söyledi.

Zinovin, Fransa'nın nükleer cephanesinin hem büyüklük hem de teknik özellikleri açısından Rusya'nın cephaneliğinden daha düşük kapasitede olduğunun altını çizdi.

Avrupa'nın askeri sanayi sektörünü güçlendirmek istediğini kaydeden Zinovin, bunun bölgedeki stratejik istikrarı tehdit ettiğini, Rusya'nın da karşı önlem alacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Yıllık bazda istihdam ve iş gücüne katılım oranında tarihi zirveye ulaştık
Türkiye-Çin Ortak Güvenlik İşbirliği Mekanizması 2. Toplantısı Ankara'da düzenlendi
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu
İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
Bakan Yerlikaya: Provokatif paylaşımlar yaptıkları değerlendirilen 261 şüpheli hesap yöneticisi belirlendi

Benzer haberler

Guterres, Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes sürecine ilişkin gelişmelerden memnun

Guterres, Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes sürecine ilişkin gelişmelerden memnun

Avrupa ülkelerinde ırkçı saldırı ve söylemler son yıllarda artış gösterdi

Rus uzmanlara göre, Ukrayna'da barış gücü konuşlandırılması NATO ile doğrudan çatışma riski doğuracak

Washington Post: ABD, Ukrayna'da kaybolan çocukların takibini sağlayan programa fonu kesti

Washington Post: ABD, Ukrayna'da kaybolan çocukların takibini sağlayan programa fonu kesti
Rusya Devlet Başkanı Putin'den İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a Nevruz mesajı

Rusya Devlet Başkanı Putin'den İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a Nevruz mesajı
Alman hükümeti: AB'de Rusya'dan tekrar gaz alımının başlamasına dönük bir yönelim yok

Alman hükümeti: AB'de Rusya'dan tekrar gaz alımının başlamasına dönük bir yönelim yok
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet