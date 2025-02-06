Dolar
35.89
Euro
37.29
Altın
2,858.49
ETH/USDT
2,839.10
BTC/USDT
98,652.00
BIST 100
9,835.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Rus uzmanlar, Trump döneminde Rusya-ABD ilişkilerinin sınırlı olacağı görüşünde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi beklenirken Rus uzmanlar, Trump döneminde ikili ilişkilerin sınırlı olacağı görüşünü paylaştı.

Dmitri Chirciu  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Rus uzmanlar, Trump döneminde Rusya-ABD ilişkilerinin sınırlı olacağı görüşünde

Moskova

Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde Ukrayna'daki savaş sebebiyle en düşük seviyeye geriledi.

Trump'ın ABD'de iktidara gelmesi, Putin ile görüşme ve Ukrayna krizini çözme konusunda istekli olması ise Rusya tarafından olumlu karşılansa da ikili ilişkilerin akıbeti belirsizlik taşıyor.

Rus uzmanlar, Trump döneminde Rusya-ABD ilişkilerinin geleceğini ve Ukrayna meselesinin çözülmesi ihtimalini AA muhabirine değerlendirdi.

"İki ülkenin dış siyasetinde yapısal çelişkiler var"

Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesine (RUDN) bağlı Uluslararası Dönüşümlerin Uygulamalı Analizi Merkezinde uzman Maksim Zinovin, Biden yönetiminin Rusya'ya baskı kurma ve yaptırım uygulama yönünde siyaset izlediğini, ikili ilişkileri bozarak "Soğuk Savaş" seviyesine getirdiğini ancak ABD'deki iktidar değişikliğinin de belirsizlikler oluşturduğunu söyledi.

Zinovin, göreve başlayan ABD Başkanı Trump'ın Rusya'ya yönelik yaklaşımını şöyle değerlendirdi:

"Trump, ilk döneminde Moskova ile diyalog kurma hedefini güdüyordu hatta Rusya'ya yönelik yaptırımları tek taraflı olarak kaldırmak istemişti. Ancak Kongre'deki baskılar nedeniyle bu adım engellenmişti. Trump’ın ikinci dönemi, iç siyasette dinamik başlasa da dış siyasette şimdilik ciddi değişiklikler hedeflemiyor. Bu sebeple Rusya-ABD ilişkilerinde belirsizlik söz konusu."

Zinovin, Trump'ın Putin ile görüşmeye ve diyalog kurmaya hazır olduğu yönündeki açıklamalarının "olumlu" olduğuna işaret ederek "Bu yaklaşım, nükleer silah denetimi, uluslararası terörizmle mücadele, enerji sektöründeki işbirliği ve Ukrayna krizinin çözümü gibi temel alanlarında, gerginliğin azaltılması ve uzlaşma sağlanması için koşullar oluşturuyor." dedi.

ABD'deki iç siyasi ortamın oldukça kutuplaştığını ve bunun, Trump'ın Rusya ile ilgili hedeflerini gerçekleştirme imkanını sınırlandırdığını belirten Zinovin, "İkili ilişkiler, karşılıklı çıkarlar doğrultusunda dar yelpazedeki konularda sınırlı pratik işbirliğine yönelebilir ancak derinden iyileşme veya stratejik ortaklığın sağlanması beklenmiyor. İki ülkenin dış siyasetinde yapısal çelişkiler var ve bunlar, ikili ilişkilerin doğasını etkiliyor." diye konuştu.

Zinovin, Moskova'nın Ukrayna konusunda taviz vermeyeceğinin altını çizerek cephedeki durumun, Rusya'nın şart koşmasını sağladığını söyledi.

"Trump, öngörülemez bir siyasetçi"

Rusya’daki Siyasal Araştırmalar Enstitüsü Müdür Yardımcısı Darya Grevtsova ise Trump’ın Rusya ile diyalog kurma ve Ukrayna krizini çözme yönündeki açıklamalarını "olumlu sinyal" olarak nitelendirdi.

Grevtsova, "Yeni devlet başkanının iktidara gelmesiyle ülkeler arasındaki ilişkilerin değişeceğine dair her zaman umut var ancak Trump, öngörülemez bir siyasetçi ve bazen söyledikleri eylemleriyle uyuşmuyor." dedi.

ABD’de "derin devlet" yapısının etkin olduğuna işaret eden Grevtsova, bu sebeple Trump’ın ne ölçüde bağımsız hareket edebileceğinin soru işareti içerdiğini söyleyerek "Bu bağlamda Trump döneminde Rusya-ABD ilişkilerinin iyileşmesi ihtimali belirsiz. Çünkü birçok şey, ABD’deki iç süreçlere ve ülkeyi yöneten elitlere bağlı." diye konuştu.

Grevtsova, Trump’ın başkanlık görevinin ilk döneminde de Rusya’ya yönelik yaptırım uyguladığına dikkati çekerek ikili ilişkilerin, Rus ve ABD liderlerinin iradesine bağlı olduğunu belirtti.

"Rusya taviz vermezse Trump sert yaklaşım sergileyecek" diyen Grevtsova, "Ancak Rusya ile de güç kullanarak diyalog kurulamaz. Dolayısıyla Trump ve Putin’in ikili ilişkiler konusunda karşılıklı olarak taviz verip vermeyeceği soru işareti. İkili ilişkiler düşük seviyede bulunuyor. Bunu değiştirmek için her iki tarafın da güçlü irade göstermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Grevtsova, Ukrayna’daki krizin çözülmesi ihtimaline ilişkin ise "Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e baskı kurabilirse barışın sağlanması mümkün olacak. Çözüm süreci, Ukrayna’ya değil Rusya ile ABD’nin alacağı kararlara bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremlerde "S" şeklini alan raylar onarıldı
Depremden etkilenen 11 ilde 11 Şule Yüksel Şenler Okul Kütüphanesi kurulacak
MSB: Filistin halkının Gazze’den sürülmesi veya başka ülkelere gönderilmesine karşıyız
Depremlerin etkilediği 11 ilde hasar gören 2 bin 200 caminin onarımı tamamlandı
Dışişleri Bakanı Fidan, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

Benzer haberler

Rus uzmanlar, Trump döneminde Rusya-ABD ilişkilerinin sınırlı olacağı görüşünde

Rus uzmanlar, Trump döneminde Rusya-ABD ilişkilerinin sınırlı olacağı görüşünde

ABD Savunma Bakanı Hegseth: Başkan Trump, Gazze konusunda kalıpların dışında düşünmeye hazır

Trump'ın Gazze planının ardından BM'den "Zorla yerinden etme etnik temizlikle eşdeğerdir" açıklaması

Trump'ın Gazze planı, merkezden aşırı sağa İsrailli siyasileri aynı çizgide buluşturdu

Trump'ın Gazze planı, merkezden aşırı sağa İsrailli siyasileri aynı çizgide buluşturdu
Filistinli uzmana göre, Trump'ın Gazzelileri göçe zorlama söylemi İsrail lehine farklı meselelerde kullanılabilir

Filistinli uzmana göre, Trump'ın Gazzelileri göçe zorlama söylemi İsrail lehine farklı meselelerde kullanılabilir
Filistin kökenli İngiliz milletvekili Moran, ülkesini ve uluslararası toplumu Trump'a karşı durmaya çağırdı

Filistin kökenli İngiliz milletvekili Moran, ülkesini ve uluslararası toplumu Trump'a karşı durmaya çağırdı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet