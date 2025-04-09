Rus uzmanlar, Moskova'nın Ukrayna'ya geçici yönetim atama teklifiyle yaptığı çıkışı değerlendirdi
Rus uzmanlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya geçici yönetim atama teklifinin halihazırda hayata geçirilmesinin şimdilik mümkün olmadığı görüşünü paylaştı.
Moskova
Rusya ile ABD arasında Ukrayna krizine dair müzakereler devam ederken Putin, Ukrayna'ya Birleşmiş Milletler (BM), ABD, Avrupa ülkeleri ve bazı ortaklarının himayesinde demokratik bir seçime ve savaşın sonlandırılmasına yönelik müzakerelerin yapılabilmesi için geçici yönetim atanması önerisinde bulundu.
Rus uzmanlar, Putin'in söz konusu teklifini ve bunun hayata geçirilmesi ihtimalini AA muhabirine değerlendirdi.
"Rusya, barıştan yana yaklaşım sergiliyor"
Çağdaş Devlet Kalkınma Enstitüsü Müdürü Dmitriy Solonnikov, Putin'in Ukrayna'ya geçici yönetim atama teklifinin önemine işaret ederek, şunları söyledi:
"Rusya, savaşı sonlandıracak gerçekçi teklifler istiyor, barıştan yana yaklaşım sergiliyor. Bu nedenle Rusya'nın organize edilebilecek, hukuk çerçevesinde olacak ve her tarafı memnun edecek senaryoyu teklif etmesi gerekiyordu. Rusya bunu yaptı. Rusya'nın bu teklifi tamamen yasal ve bunun örnekleri var. Bu teklif, müttefiklerle ilişkilerde Rusya'nın konumu açısından çok önemli."
Solonnikov, bu teklifin bazı Avrupa ülkeleri için kabul edilemez olduğunu ancak zamanla durumun değişebileceğini belirterek, "Bu senaryo, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ortak karar almasını gerektiriyor. BMGK'de daimi üyeler arasında yer alan bazı Avrupa ülkelerinin bu konuda ikna olması gerekiyor. Ayrıca ABD ile de anlaşmak lazım. Dolayısıyla Moskova'nın teklifi, şimdilik müzakere masasına konulan bir harita." diye konuştu.
ABD'nin bu senaryoya yaklaşımının kestirilmesinin oldukça zor olduğunun altını çizen Solonnikov, Washington'ın Ukrayna ile ilgili yapılan anlaşmaların uygulanmasını garanti edemediğini söyledi.
Rus uzman Solonnikov, Kiev yönetiminin, söz konusu teklife karşı çıktığını dile getirerek, şöyle devam etti:
"(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy başta olmak üzere Ukrayna temsilcileri ilk önce kendi güvenliğini garanti etmeye çalışıyor. Zelenskiy, hapse atılmayacağına, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği paraların nereye harcandığının soruşturulmayacağına inanması lazım. Ukrayna temsilcileri, bu garantileri elde ettikten sonra ancak görevlerini bırakmaya hazır olabilir ancak şimdilik bu garantileri almadılar."
"Şimdilik bu senaryo ABD için uygun değil"
Rusya'daki Siyasal Araştırmalar Enstitüsü Müdür Yardımcısı Darya Grevtsova da Ukrayna Anayasası'nın savaş durumunda parlamento seçimlerinin ertelenebileceğini öngördüğünü ancak bu durumda devlet başkanı seçimiyle ilgili herhangi bir maddenin olmadığını belirtti.
Bu sebeple Zelenskiy'nin görev süresinin sona erdiğini savunan Grevtsova, "Zelenskiy'nin imzalayacağı herhangi bir anlaşma ileride geçersiz olabilir. Gelecekte iktidara gelecek devlet başkanı, Zelenskiy’nin imzaladığı anlaşmaları iptal edebilir." ifadelerini kullandı.
Grevtsova, Rusya'nın Zelenskiy'yi artık "gayrimeşru" saydığı için geçici yönetim atanması ile ilgili bir senaryo teklif ettiğine işaret eden Grevtsova, "Rusya'nın, barış anlaşmasını yasal bir yönetimle imzalamak istediğini" kaydetti.
Rusya'nın ileride Ukrayna'da yapılabilecek devlet başkanı seçim sürecinde de yer almak istediğine işaret eden Grevtsova, böyle bir senaryonun Rusya için uygun ve gerçekçi olduğu ancak Kiev'in bunu kabul etmeyeceği görüşünü paylaştı.
Grevtsova, ABD'nin Ukrayna ile nadir toprak elementlerine dair anlaşma imzalamaya çalıştığını ve ateşkesin sağlanması için girişimlerde bulunduğunu dile getiren Grevtsova, şöyle konuştu:
"Ukrayna'da devlet başkanı seçiminin yapılması şimdilik ABD'nin çıkarına değil. Çünkü Trump, Zelenskiy ile nadir toprak elementlerine dair anlaşmak üzere. Ancak ABD ile Ukrayna arasında anlaşmazlık devam ederse ve uzlaşıya varılamazsa Washington, Ukrayna'da dışarıdan atanacak yönetimle seçimin yapılmasına razı olabilir ancak şimdilik bu senaryo ABD için uygun değil."
Fransa ile İngiltere'nin ise Ukrayna'da barışın sağlanmasına karşı çıktığını ve savaşın devam etmesinden yana yaklaşım sergilediğini dile getiren Grevtsova, bu sebeple söz konusu ülkelerin Putin'in önerisine yönelik yaklaşımının dikkate alınmayacağını söyleyerek "Bu iki devlet, barış sürecinde yer almıyor." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.