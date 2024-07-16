Dolar
33.09
Euro
36.01
Altın
2,444.96
ETH/USDT
3,396.90
BTC/USDT
63,141.00
BIST 100
11,148.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı -VTR-
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rus şirketi Ukrayna'da vurulacak F-15 ve F-16'lar için para ödülü verecek

Rusya'da bir şirketin, Ukrayna'da vurulacak ilk F-15 ve F-16 savaş uçakları için 15 milyon ruble (yaklaşık 170 bin dolar) para ödülü vereceği bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Rus şirketi Ukrayna'da vurulacak F-15 ve F-16'lar için para ödülü verecek

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün düzenlenen törenle Ukrayna'daki çatışmalarda imha edilen bazı Leopard ve Abrams tankları için para ödüllerinin verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve para ödüllerini dağıtan FORES şirketinin Başkan Vekili İlya Potanin, "Bugün 17 tane Abrams ve Leopard için para ödüllerini verdik. Her biri için 500 bin ruble verildi." dedi.

Benzer ödülleri savaş uçakları için de sunma kararı aldıklarını belirten Potanin, "F-15 ve F-16 savaş uçaklarının imhası için de teşvik verilecek. İlk imha edilenler için ödül 15 milyon ruble olacak." diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD, Hollanda ve Danimarka'nın yer aldığı koalisyonun Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını sağlamak için çalıştığını belirterek, "F-16'ların devri resmi olarak sürüyor ve Ukrayna bu yaz F-16'ları uçuracak." demişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da öldürülen Ramazan Pişkin'in katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet
Bayburt'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
İzmir Bergama'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Erzurum kırsalında sel nedeniyle ev ve ahırlar yıkıldı, araçlar zarar gördü
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Benzer haberler

Rus şirketi Ukrayna'da vurulacak F-15 ve F-16'lar için para ödülü verecek

Rus şirketi Ukrayna'da vurulacak F-15 ve F-16'lar için para ödülü verecek

SUNGUR hava savunma sistemi Türkiye'ye hangi askeri kabiliyetleri kazandıracak?

Zelenskiy: Trump başkan olursa kendisiyle çalışacağız. Bundan korkmuyorum

Kuzey Kore, NATO Zirvesi'nin sonuç bildirgesine tepki gösterdi

Kuzey Kore, NATO Zirvesi'nin sonuç bildirgesine tepki gösterdi
Rusya'da şirketlerin döviz gelirlerini satma zorunluluğu hafifletildi

Rusya'da şirketlerin döviz gelirlerini satma zorunluluğu hafifletildi
Rusya: (Türkiye ile Suriye ilişkileri) Ortaklarımızı her şekilde temasları sürdürmeye teşvik ediyoruz

Rusya: (Türkiye ile Suriye ilişkileri) Ortaklarımızı her şekilde temasları sürdürmeye teşvik ediyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet