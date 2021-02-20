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Dünya

Rus muhalif Navalnıy 'gaziye iftiradan' para cezasına çarptırıldı

Mahkeme, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a "2. Dünya Savaşı gazisi İgnat Artemenko’ya iftira ettiği" gerekçesiyle 850 bin ruble (yaklaşık 80 bin Türk lirası) para cezası verdi.

Ali Cura   | 20.02.2021
Rus muhalif Navalnıy 'gaziye iftiradan' para cezasına çarptırıldı

Moskova

Moskova'da Babuşkinskiy Mahkemesinde yapılan duruşmada, Artamenko’nun  Rus muhalif Aleksey Navalnıy aleyhinde açtığı dava görüldü.

Duruşma sonucunda Mahkeme Başkanı Vera Akimova, Navalnıy'a Artemenko’ya iftira ettiği gerekçesiyle 850 bin ruble (yaklaşık 80 bin Türk lirası) ceza verilmesine hükmetti.

Ağırlaştırıcı koşullar bulunmadığını belirten Akimova, Navalnıy’ın küçük bir çocuğunun olmasını hafifletici sebep olarak kabul etti.

Navalnıy, 2 Haziran 2020’de Youtube üzerinden anayasa değişikliklerini konu alan ve 2. Dünya Savaşı gazisi 95 yaşındaki Artemenko’nun da görüntülerinin bulunduğu videonun yorum kısmında, Artemenko’ya yönelik yorumlar yazmıştı.

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