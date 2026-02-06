Dolar
43.61
Euro
51.48
Altın
4,912.38
ETH/USDT
1,935.00
BTC/USDT
67,000.00
BIST 100
13,423.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de “6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde konuşuyor. Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Amir Murillo, İstanbul'a geldi.
logo
Gündem, 6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı

Depremde yaşamını yitiren AA muhabiri Burak Milli, Hatay'daki mezarı başında anıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evinin yıkılması sonucu eşi ve 5 aylık bebeğiyle yaşamını yitiren Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Burak Milli, mezarı başında anıldı.

Ali Kemal Zerenli  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Depremde yaşamını yitiren AA muhabiri Burak Milli, Hatay'daki mezarı başında anıldı Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Anne Ayşe Fatma Gözüküçük, kız kardeşi Deniz Güngör ve teyzesi Zeliha Gözüküçük ile arkadaşları, Burak Milli'nin Çankaya Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Ailesi ve arkadaşları, Milli'nin kabri başında dua ederek, mezarına karanfil bıraktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anne Gözüküçük, AA muhabirine, yıkılan binanın enkazında bulduğu oğlunun yeleğiyle mezarlığa geldiğini söyledi.

Oğlunu kaybetmenin acısının ilk günkü gibi taze olduğunu anlatan Gözüküçük, şöyle konuştu:

"Yüreğinden geçenleri diline vuramıyorsun. Yokluğunu tarif edemem, 3 yıl olmuş, 3 gün gibi geldi bana. Burak'ım olmadan yaşıyor saymıyorum kendimi. Bu acıyı tarif edemem, yaşayan bilir. Ben bu montu enkaz kaldırma çalışmalarında buldum. Dolabında duruyordu ve onun anısına bugün giydim. Halen onun kokusu üzerinde duruyor. Evde kalan her şeyi, enkazında bulduklarım, hepsi odasında, onlarla yaşıyorum. Yok ama varmış gibi... Onun evi artık burası. Rabbimden geldi, o toprağın altında, biz de bu dünyada öldük."

Milli'nin teyzesi Zeliha Gözüküçük de yeğenini çok özlediğini dile getirdi.

Yeğenini mezarda görmeye dayanamadığını belirten Gözüküçük, "O ölmedi, biz, geride kalanlar öldük. Acısı hiç geçmedi. Her geçen gün acısı daha da fazlalaşıyor, azalmıyor. Onu hiç unutamadım." dedi.

Anadolu Ajansı Hatay muhabiri Burak Milli, eşi Ayşen ve 5 aylık bebeği Eylül Lina, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki Yalım Apartmanı'nın yıkılması sonucu enkaz altında kalmıştı.

Arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler, 9 Şubat'ta Burak Milli ve aile bireylerinin cansız bedenine ulaşmıştı. Eşine ve çocuğuna sarılmış şekilde enkazdan çıkarılan Burak Milli'nin cenazesi, aynı gün İskenderun'daki Çankaya Mezarlığı'nda defnedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli sağanak ve kar uyarısı
Aydın'da Büyük Menderes Nehri taştı, ekili alanlar su altına kaldı
İzmir'de şiddetli yağış nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolunda çökme meydana geldi
Erzincan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Depremde yaşamını yitiren AA muhabiri Burak Milli, Hatay'daki mezarı başında anıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Depremde yaşamını yitiren AA muhabiri Burak Milli, Hatay'daki mezarı başında anıldı

Depremde yaşamını yitiren AA muhabiri Burak Milli, Hatay'daki mezarı başında anıldı

CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Ticaret Bakanlığı 6 Şubat depremlerinden sonra bölge illerinin ihracatındaki gelişmeleri paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım
Tekirdağlı itfaiyeci, 6 Şubat depremlerinde unutamadığı anları anlattı

Tekirdağlı itfaiyeci, 6 Şubat depremlerinde unutamadığı anları anlattı
Bakanlar, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

Bakanlar, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet