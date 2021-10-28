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Dünya

Rus mahkemesi, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı'nın tutuklu yargılanma süresini uzattı

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in tutuklu yargılanma süresi 23 Ocak 2022'ye kadar uzatıldı.

Talha Yavuz   | 28.10.2021
Rus mahkemesi, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı'nın tutuklu yargılanma süresini uzattı

Kiev

Kırım Dayanışması Platformunun Facebook'tan yaptığı açıklamaya göre, Akmescit şehrindeki Kievskiy Bölge Mahkemesi, Rus güvenlik güçlerinin isteği üzerine Celal'in tutuklu yargılanmasını 23 Ocak'a kadar uzatmaya hükmetti.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bunun tahmin edilebilir bir karar olduğunu ve Rusya'nın yasa dışı göz altına aldığı tüm Ukrayna vatandaşlarını serbest bırakması gerektiğini belirtti.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 4 Eylül'de Rus güvenlik güçleri, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in de aralarında olduğu 5 Kırım Tatar Türkünü gözaltına almıştı.

"Sabotaj" iddiasıyla yargılanan Celal'in 6 Eylül'de 4 Kasım'a kadar tutuklu yargılanmasına hükmedilmişti.

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