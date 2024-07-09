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Dünya

Rus mahkemesi, cezaevinde ölen muhalif Navalnıy'ın eşi hakkında gıyabi tutuklama kararı verdi

Rusya'daki bir mahkemenin, şubatta cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya hakkında tutuklama emri çıkardığı bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
Rus mahkemesi, cezaevinde ölen muhalif Navalnıy'ın eşi hakkında gıyabi tutuklama kararı verdi

Moskova

Başkent Moskova'daki Basmannıy Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, Navalnaya aleyhine açılan davanın görüldüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında Navalnaya'nın aşırılıkçı örgütler için faaliyet yürüttüğünün tespit edildiğine hükmeden mahkeme, Navalnaya hakkında gıyabi tutuklama kararı verdi.

Rusya Federal Cezaevi Hizmeti Servisi, 16 Şubat'ta Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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