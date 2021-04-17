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Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde pazartesi 05.00’e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin bazı kent meydan ve caddelerindeki son durum. Ankara / KIZILAY
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Dünya

Rus istihbarat servisi Ukrayna'nın St. Petersburg konsolosunu gözaltına aldı

Rusya Federal Güvenlik Servisinin, Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi.

Emre Gürkan Abay   | 17.04.2021
Rus istihbarat servisi Ukrayna'nın St. Petersburg konsolosunu gözaltına aldı

Moskova

Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada, Sosonyuk'un, ismi açıklanmayan bir Rus vatandaşından güvenlik birimlerine ait gizli bilgiler temin ederken "suçüstü yakalandığı" iddia edildi.

Sosonyuk'un gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Bu faaliyet diplomatik çalışan statüsüyle uyumsuzdur ve Rusya Federasyonu'na karşı açıkça düşmanca niteliktedir." ifadesi kullanıldı.

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