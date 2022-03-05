Rus havayolu şirketi Aeroflot, 8 Mart itibarıyla uluslararası uçuşlarını durduracak
Rus havayolu şirketi Aeroflot, 8 Mart itibarıyla uluslararası uçuşları durduracağını açıkladı.
Moskova
Şirketin yazılı açıklamasında, tüm uluslararası uçuşların geçici süreyle durdurulacağı bildirildi.
Açıklamada, uçuşları engelleyen "ilave şartların" meydana geldiği belirtilerek, 8 Mart itibarıyla tüm uluslararası uçuşların askıya alındığı kaydedildi.
İç hatlar ve Belarus'a planlanan uçuşlar ise devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.