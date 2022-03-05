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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı "Büyük Vefa Buluşması" programında konuşuyor.
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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Rus havayolu şirketi Aeroflot, 8 Mart itibarıyla uluslararası uçuşlarını durduracak

Rus havayolu şirketi Aeroflot, 8 Mart itibarıyla uluslararası uçuşları durduracağını açıkladı.

Nuran Erkul Kaya   | 05.03.2022
Rus havayolu şirketi Aeroflot, 8 Mart itibarıyla uluslararası uçuşlarını durduracak

Moskova

Şirketin yazılı açıklamasında, tüm uluslararası uçuşların geçici süreyle durdurulacağı bildirildi.

Açıklamada, uçuşları engelleyen "ilave şartların" meydana geldiği belirtilerek, 8 Mart itibarıyla tüm uluslararası uçuşların askıya alındığı kaydedildi.

İç hatlar ve Belarus'a planlanan uçuşlar ise devam edecek.

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