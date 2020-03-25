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Dünya

Rus ekonomisinde küçülme sinyali

Rusya Sayıştay Başkanı Kudrin, Rus ekonomisinin bu yıl büyümeyeceğini belirterek, “Tahminler şu anda hazırlanıyor ancak büyük ihtimalle Rus ekonomisi bu yıl küçülecek.” dedi.

Emre Gürkan Abay   | 25.03.2020
Rus ekonomisinde küçülme sinyali

Moskova

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, Rusya Federasyon Konseyi’nde yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda ülke ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Virüs salgını nedeniyle sanayide çok sayıda üretimin durduğuna işaret eden Kudrin, “Üretim zincirlerindeki bozulma nedeniyle Rus ekonomisi bu yıl büyük ihtimalle büyüyemeyecek.” diye konuştu.

Ekonomiye ilişkin öngörülere dair hazırlıkların devam ettiğini belirten Kudrin, “Şu anda aslında yumuşak konuştuğumu söyleyebilirim, çünkü tahminler şu anda hazırlanıyor. Ancak büyük ihtimalle Rus ekonomisi bu yıl küçülecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya’da son 24 saatte 163 kişide daha Kovid-19 tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 658’e ulaştı.


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