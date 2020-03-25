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Dünya, Koronavirüs

İngiltere Veliaht Prensi Charles’in koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere Veliaht Prensi Charles’in yeni tip koronavirüs (Kovid19) testi pozitif çıktı.

Hasan Esen   | 25.03.2020
İngiltere Veliaht Prensi Charles’in koronavirüs testi pozitif çıktı

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere Veliaht Prensi Charles’in yeni tip koronavirüs (Kovid19) testi pozitif çıktı.

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