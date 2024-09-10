Dolar
34.04
Euro
37.51
Altın
2,506.94
ETH/USDT
2,334.10
BTC/USDT
56,903.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rus doğal gaz şirketi Novatek, "gölge filo" iddialarını yalanladı

Rusya’nın en büyük bağımsız doğal gaz üreticisi Novatek, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi Arktik LNG 2'den sevkiyat yapmak için "gölge filo" kurduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 10.09.2024 - Güncelleme : 10.09.2024
Rus doğal gaz şirketi Novatek, "gölge filo" iddialarını yalanladı

Moskova

Novatek'ten yapılan yazılı açıklamada, son dönemde şirketin faaliyetlerine yönelik asılsız iddiaların yer aldığı haberlerin arttığı belirtildi.

Şirketin Arktik LNG 2'nin katılımcıları arasında yer aldığı ancak şirket çalışanlarının projenin çalışanları olmadığına işaret edilen açıklamada, "Basında, şirketin gölge filo kurulmasında, bunun yönetiminde ve böylelikle Arktik LNG 2 projesinden yapılan sevkiyatlarda yer aldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Açıklamada, Novatek’in söz konusu iddialara yönelik hukuki süreç başlattığı kaydedildi.

Batılı ülkelerin bazı basın kuruluşlarında yer alan haberlerde, Novatek'in ABD'nin yaptırım uyguladığı Arktik LNG 2'den sevkiyat yapmak için çeşitli gemilerden oluşan gölge filo kurduğu öne sürülmüştü.

Novatek, Rusya'nın en büyük LNG projelerinden Arktik LNG 2'nin ana hissedarı konumunda bulunuyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayeti soruşturmasında "gizlilik" uyarısı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Diyarbakır'da Narin Güran'ın mezarına ziyaretler sürüyor
Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırısından kaçan çocuğun trafikte atlattığı tehlike kamerada
THY'ye "Airline Economics" platformundan üç ödül

Benzer haberler

Moskova Borsası'nda ana endeks yuan cinsinden de hesaplanacak

Moskova Borsası'nda ana endeks yuan cinsinden de hesaplanacak

Rus doğal gaz şirketi Novatek, "gölge filo" iddialarını yalanladı

Kursk'ta taarruz sürerken Zelenskiy'nin kabine hamlesi ne anlama geliyor?

UAEA Başkanı Grossi, İran'da barışçıl nükleer program için sorunların giderilmesi gerektiğini söyledi

UAEA Başkanı Grossi, İran'da barışçıl nükleer program için sorunların giderilmesi gerektiğini söyledi
Aliyev, Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu olabileceklerini söyledi

Aliyev, Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu olabileceklerini söyledi
Hollanda, çip üretim ekipmanı ihracatına ilişkin kısıtlamaları genişletti

Hollanda, çip üretim ekipmanı ihracatına ilişkin kısıtlamaları genişletti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet