Rus bombardıman uçakları, Barents ve Norveç denizlerinde planlı uçuş yaptı
Rusya Savunma Bakanlığı, stratejik bombardıman uçaklarının Barents ve Norveç denizleri üzerinde planlı uçuş yaptığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tu-95MS tipi stratejik bombardıman uçakları, Barents ve Norveç denizlerindeki uluslararası sularda planlı uçuş gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.
Uçuşun 7 saatten fazla sürdüğü kaydedilen açıklamada, bu uçaklara, Rus "Su-33" tipi savaş uçakları ve yabancı ülkelerin savaş uçaklarının eşlik ettiği aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, Rus uçaklarının Arktik, Kuzey Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus, Baltık Denizi ve Karadeniz sularında düzenli olarak uçuş yaptığı ve uçuşların hava sahası kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun şekilde yapıldığı belirtildi.