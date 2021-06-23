Euro
10.29
Dolar
8.62
BIST 100
1,416.79
Altın
1,783.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ruhani: Yüzde 48 katılım tarihimizde bir kere olmalıdır ve tekrarlanmamalıdır

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 18 Haziran'daki seçimlere katılımın yüzde 48 olmasına üzüldüklerini belirterek bunun bir daha tekrarlanmaması gerektiğini söyledi.

Muhammet Kurşun   | 23.06.2021
Ruhani: Yüzde 48 katılım tarihimizde bir kere olmalıdır ve tekrarlanmamalıdır

Tahran

Başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine katılım oranı ve ABD yaptırımlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Seçimlere katılımın yüzde 58 ya da 68 değil de 48 olmasına üzüldüğünü belirten Ruhani, "Yüzde 48 katılım tarihimizde bir kere olmalıdır ve tekrarlanmamalıdır. Sonraki seçimde bunu telafi etmeliyiz. Sorun varsa onu bulmalıyız. Bence sorunun ne olduğu açıktır. Araştırmacılar, sosyologlar ve siyasiler bu sorun olmasa katılımın yüzde 58 ya da 68 olacağını söylesinler." ifadelerini kullandı.

Halk arasında farklı düşünceye sahip yüzde 30 ile 50'lik bir kesimin yok sayıldığını dile getiren Ruhani, "Halkın yaşam koşulları ağırlaştığı için oy kullanılmadı gibi nedenler sıralamayalım. Sistan-Beluçistan'daki halkın sorunları ve çileleri daha ağırdır. Fakat orada katılım daha yüksekti. Katılımın düşük olduğu şehirlerde geçim ve hayat koşulları daha iyi. Yurt dışında neden katılım az oldu? Orada da mı hayat şartları kötüydü? Dayanağı olan sözler söyleyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Katılımla ilgili "temelsiz nedenler uydurulmamasını" isteyen Ruhani, ekonomik sorunlar ve yeni tip koronavirüs (KOvid-19) kadar adaylıkların veto edilmesinin de bunda etkili olduğunu söyledi.

ABD ile Viyana'da müzakere masasına oturulduğunu ve önemli meselelerin çözüldüğünü kaydeden Ruhani, "Eğer isterlerse şimdi bugün yaptırımları sona erdirebiliriz. Hemen şimdi Arakçi'ya (İran müzakere heyeti sorumlusu) gerekli yetkileri verelim ve gitsin anlaşmayı birkaç gün içinde sonuca bağlasın. Bu şekilde yaptırımlar kalksın. Biz işimizi yaptık. Bu noktada şimdi dile getirmek istemediğim bazı karmaşık durumlar ve siyasi sıkıntılar var. Bunları dile getirip halkın heyecan ve şevkini kırmak istemiyorum." diye konuştu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dr. Mehmet Öz ve sanatçı Bilginer herkesi Kovid-19'a karşı aşılanmaya çağırdı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 30 milyonu aştı
Salgınla mücadeledeki başarının boşa gitmemesi için 'tedbirlere bir müddet daha uyulması' uyarısı
Kovid-19'la mücadelede uygulanan haftalık aşı sayısı haziranda 4 kat arttı
Türkiye 50 milyon kişinin iki doz aşılanmasıyla rahat nefes alacak

Benzer haberler

Ruhani: Yüzde 48 katılım tarihimizde bir kere olmalıdır ve tekrarlanmamalıdır

Ruhani: Yüzde 48 katılım tarihimizde bir kere olmalıdır ve tekrarlanmamalıdır

ABD, İran merkezli bazı internet sitelerine el konulduğunu doğruladı

İran'ın Türkiye sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem

İran'da kaçak faaliyet gösterdiği tespit edilen 'ülkenin en büyük kripto para madenciliği çiftliği' kapatıldı

İran'da kaçak faaliyet gösterdiği tespit edilen 'ülkenin en büyük kripto para madenciliği çiftliği' kapatıldı
İran'daki seçimlerde halkın çoğunluğu, sandığa gitmeyerek tepkisini ortaya koydu

İran'daki seçimlerde halkın çoğunluğu, sandığa gitmeyerek tepkisini ortaya koydu
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İran Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında, 'iş birliğini sürdürme' mesajı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İran Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında, 'iş birliğini sürdürme' mesajı