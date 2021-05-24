Euro
10.24
Dolar
8.38
BIST 100
1,452.18
Altın
1,883.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli futbolcu Okay Yokuşlu, A Milli Takımı'nın hazırlık kampına katılmak üzere geldiği Antalya Havalimanı'nda açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Ruhani: Amerikalıların nükleer anlaşmayı ihlal eden tüm yaptırımları kaldırmaktan başka seçeneği yok

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmayı ihlal eden tüm yaptırımları kaldırmaktan başka seçeneği olmadığını belirtti.

Muhammet Kurşun   | 24.05.2021
Ruhani: Amerikalıların nükleer anlaşmayı ihlal eden tüm yaptırımları kaldırmaktan başka seçeneği yok

Tahran

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmayı ihlal eden tüm yaptırımları kaldırmaktan başka seçeneği olmadığını belirtti.

Başkent Tahran'da Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile bir araya gelen Ruhani, burada yaptığı konuşmada nükleer anlaşma ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD makamlarının İran'a karşı yürüttüğü maksimum baskı politikasının başarısızlığını kabul ettiğini söyleyen Ruhani, "ABD yönetiminin yaptırımların başarısız olduğunu itiraf etmesi ülkemiz için yeni bir zaferdir. Bugün Amerikalıların nükleer anlaşmayı ihlal eden tüm yaptırımları kaldırmaktan başka seçeneği yok." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Malta, AB içinde nüfusun yüzde 70'ini aşılayan ilk ülke oldu
Türkiye'de 7 bin 523 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 178 kişi yaşamını yitirdi
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 65 bin 684 oldu
Sağlık Bakan Koca: 1 milyondan fazla sağlık çalışanımızı 45 günde aşılamayı başardık

Benzer haberler

Ruhani: Amerikalıların nükleer anlaşmayı ihlal eden tüm yaptırımları kaldırmaktan başka seçeneği yok

Ruhani: Amerikalıların nükleer anlaşmayı ihlal eden tüm yaptırımları kaldırmaktan başka seçeneği yok

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Çin Devlet Başkanı Şi 'nükleer anlaşmayı' görüştü

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 251 kişi hayatını kaybetti

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Viyana'daki müzakereleri nihai anlaşmaya varana kadar sürdüreceğiz

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Viyana'daki müzakereleri nihai anlaşmaya varana kadar sürdüreceğiz
Eski İran Petrol Bakanı ve cumhurbaşkanı adayı Kasımi: İran'ın en önemli sorunu ekonomidir

Eski İran Petrol Bakanı ve cumhurbaşkanı adayı Kasımi: İran'ın en önemli sorunu ekonomidir
İran'dan İsrail ile ilişkilerini normalleştiren Arap ülkelerine çağrı

İran'dan İsrail ile ilişkilerini normalleştiren Arap ülkelerine çağrı