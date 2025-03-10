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Dünya

Rubio, Ukrayna'nın Rus kontrolündeki topraklarından taviz vermek zorunda kalacağı yorumunu yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, barışa ulaşmak için Ukrayna'nın, Rusya'nın 2014'ten bu yana kontrol ettiği topraklardan taviz vermek zorunda kalacağını belirtti.

Salih Okuroğlu  | 10.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
Rubio, Ukrayna'nın Rus kontrolündeki topraklarından taviz vermek zorunda kalacağı yorumunu yaptı

Ankara

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Rubio, Ukraynalı yetkililerle görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gittiği uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın sorunun askeri bir çözümü olmadığını anlaması gerektiğini dile getiren Rubio, "Ruslar Ukrayna'nın tamamını ele geçiremez ve Ukrayna'nın makul bir süre içinde Rusları 2014'te bulundukları yere geri dönmeye zorlamasının çok zor olacağı açık." dedi.

Rubio, Ukrayna'nın savaşı sona erdirecek herhangi bir anlaşmanın parçası olarak Rusya'nın 2014'ten bu yana kontrol ettiği topraklar konusunda taviz vermek zorunda kalacağını vurguladı.

Moskova ile gelecekte yapılacak görüşmelerde Rusya'nın neleri kabul etmeye istekli olduğunun belirlenmesinin zorunlu olacağını ifade eden Rubio, "Gerçekten ne kadar uzakta olduklarını bilmiyoruz." ifadesini kullandı.

Rubio, Ukraynalı yetkililerle yapacağı görüşmelerde "büyük olasılıkla askeri yardımın yeniden başlatılması" konusunu ele alacaklarını söyleyerek, Ukrayna'nın "barışa ciddi bir şekilde bağlı olduğuna inanması" halinde ABD'nin bu konudaki tutumunun değişebileceğini kaydetti.

Öte yandan Bakan Rubio, "Sizi temin ederim ki Ruslara askeri yardımda bulunmayacağız." diye konuştu.

Rubio, gün içinde ülkenin batısındaki Cidde kentine ulaşmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Suudi Arabistan'a gitmişti.

Yerel basında, Zelenskiy'nin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya gelmesinin planlandığı kaydedilmişti.

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