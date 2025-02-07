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Dünya

Rubio, Trump'ın Gazze'nin yeniden inşası için ülkeleri "harekete geçirmeye" çalıştığını savundu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Filistinlileri zorla yerlerinden etme ve Gazze'yi "devralma" planıyla bölgenin yeniden inşasına katkıda bulunabilecek ülkeleri "harekete geçirmeye" çalıştığını savundu.

Dilara Karataş  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
Rubio, Trump'ın Gazze'nin yeniden inşası için ülkeleri "harekete geçirmeye" çalıştığını savundu

Ankara

Rubio, Latin Amerika ülkeleri ziyaretinin son durağı Dominik Cumhuriyeti'nde Devlet Başkanı Luis Abinader ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planı hakkında Rubio, sadece yıkım değil aynı zamanda patlamamış bombalar nedeniyle Gazze'nin "yaşanabilir" bir yer olmadığını belirtti.

Rubio, "Tüm bunların temizlenmesi gerekiyor. Başkan Trump'ın bu çözümün bir parçası olmayı teklif ettiğini düşünüyorum. Eğer başka bir ülke bu sorumluluğu üstlenmek isterse bu harika olur. Ancak kimse bu konuda öne atılmıyor gibi görünüyor." dedi.

Filistin için endişelerini dile getiren birçok ülke olduğunu ancak bu zamana kadar somut adım atılmadığını ifade eden Rubio, "Başkan Trump'ın, bazı ekonomik ve teknolojik kapasiteye sahip ülkeleri çatışma sonrası bölgeye katkıda bulunmaya harekete geçirmeye çalıştığını düşünüyorum." yorumu yaptı.

Rubio, Filistinlilerin geri evlerine dönüp dönemeyeceğine ilişkin soruya ise Gazze'nin yeniden inşası için insanların "geçici olarak başka yerde yaşaması gerektiği" şeklinde yanıt verdi.

Panama Kanalı ve USAID

Bakan Rubio, Panama'nın ABD Dışişleri Bakanlığının "hükümet gemilerinin artık Panama Kanalı'ndan herhangi bir ücret ödemeden geçebileceği" yönündeki açıklamasını yalanlaması hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Panama Kanalı'na yönelik beklentilerini Panama'ya net şekilde ilettiklerini dile getiren Rubio şunları kaydetti:

"ABD'nin, Panama Kanalı saldırıya uğraması ihtimalinde kanalı koruma konusunda antlaşma yükümlülüğü var. Bu yükümlülük, özellikle ABD Donanması tarafından yerine getirilmek zorunda. Bir çatışma sırasında korumakla yükümlü olduğumuz bir bölgeden geçiş için ücret ödememiz gerektiği fikrini saçma buluyorum. Beklentilerimiz bunlar. Bu beklentiler görüşmelerde net bir şekilde ifade edildi."

Rubio, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) hakkındaki planlar için ise ABD'nin ulusal çıkarlarına uyumlu şekilde dış yardım sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

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