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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rubio, ABD'nin Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde "kaybedecek zamanı olmadığını" söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinin hızlanması gerektiğine işaret ederek, "artık kaybedecek zamanlarının olmadığını" belirtti.

Hakan Çopur  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Rubio, ABD'nin Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde "kaybedecek zamanı olmadığını" söyledi

Washington

Amerikan CBS News kanalına konuşan ABD Dışişleri Bakanı, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde sürecin hızlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Rubio, Türkiye'de Rus heyeti ile Ukrayna heyeti arasındaki görüşmelere de atıf yaparak, müzakere sürecinde sabırlı olunması gerektiğini ancak kaybedecek vakitlerinin de olmadığını dile getirdi.

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Rusya'ya "gerçek olmayan talepleri" gündeme getirmeme konusunda dolaylı şekilde uyarıda bulunan Rubio, "(Moskova) Bizi oyalıyorlar mı? Biz de bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Çok yakında öğreneceğiz." dedi.

Rubio, şunları söyledi:

"Ateşkes için fikir alışverişinde bulunacakları konusunda anlaştılar. Eğer ortada gerçekçi ve rasyonel fikirler varsa, o zaman ilerleme kaydettiğimizi anlarız. Öte yandan, eğer gerçekçi olmadığını bildiğimiz şartlar varsa, o zaman farklı bir değerlendirme yapacağız. Biraz sabırlı olmak gerekiyor ancak kaybedecek zamanımız da yok."

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