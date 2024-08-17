Dolar
33.69
Euro
37.15
Altın
2,508.18
ETH/USDT
2,606.20
BTC/USDT
59,345.00
BIST 100
9,821.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Manisa’nın Salihli ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale sürüyor. Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangına müdahale sürüyor. Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rosatom: Zaporijya ve Kursk'ta nükleer güç santralleri etrafındaki durum kötüleşiyor

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Ukrayna’nın saldırıları nedeniyle Zaporijya ve Kursk’ta nükleer güç santralleri etrafındaki durumun kötüleştiğini bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Rosatom: Zaporijya ve Kursk'ta nükleer güç santralleri etrafındaki durum kötüleşiyor

Moskova

Rosatom’dan yapılan yazılı açıklamada, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Zaporijya ve Kursk’taki nükleer güç santrallerindeki son durumun ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Likhachev, iki nükleer santralin etrafındaki durumun kötüleşmeye devam ettiğinin altını çizdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna’nın iki nükleer santralin yakınlarına yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu tür eylemler yalnızca iki nükleer santral için doğrudan bir tehdit oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda UAEA’nın nükleer güvenlik konusundaki yaklaşımlarına da zarar veriyor."

Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna’nın Kursk Nükleer Güç Santrali’ne saldırı hazırlığında bulunduğuna yönelik raporlar bulunduğunu ve böyle bir saldırının gerçekleşmesi halinde "sert yanıt" verileceğini aktardı.

Mart 2022'de Rusya'nın kontrolüne geçen Zaporijya Nükleer Güç Santrali çevresine topçu ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlenirken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

Rus toprağı Kursk bölgesinde ise Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Alevlerin arasından kurtulan çift yaşadıklarını anlattı
Afet Platformunca 17 Ağustos'un yıl dönümünde olası İstanbul depremi tatbikatı yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşüm projeleriyle 3,3 milyon konutun inşasını sağladık
Yaşlı kadın kuru otları temizleyerek evini orman yangınından kurtardı

Benzer haberler

Almanya'nın, kararlaştırılmışın dışında Ukrayna'ya yeni yardımlar yapmayacağı iddia edildi

Almanya'nın, kararlaştırılmışın dışında Ukrayna'ya yeni yardımlar yapmayacağı iddia edildi

Rosatom: Zaporijya ve Kursk'ta nükleer güç santralleri etrafındaki durum kötüleşiyor

Ukrayna: Kursk bölgesinde gün içinde bir ila üç kilometre ilerledik

Rusya: Son bir haftada Ukrayna'nın askeri unsurlarına saldırılar düzenledik

Rusya: Son bir haftada Ukrayna'nın askeri unsurlarına saldırılar düzenledik
Ukrayna, Kursk'taki operasyona ilişkin ilk kez görüntü paylaştı

Ukrayna, Kursk'taki operasyona ilişkin ilk kez görüntü paylaştı
Ukrayna'nın Kursk operasyonu ve savaşın yeni evresi

Ukrayna'nın Kursk operasyonu ve savaşın yeni evresi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet