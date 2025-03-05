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Dünya

Romanya, Rus askeri ataşesi ve yardımcısını istenmeyen kişi ilan etti

Romanya, Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliğinde görev yapan askeri ataşe ve yardımcısının diplomatik kurallara aykırı davrandıkları gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan edildiklerini açıkladı.

Lejla Biogradlija  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Romanya, Rus askeri ataşesi ve yardımcısını istenmeyen kişi ilan etti

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus askeri, hava ve deniz ataşesi ve yardımcısının istenmeyen kişi ilan edildiği belirtilerek, "Bu kişiler diplomatik ilişki hükümlerine aykırı faaliyette bulunmaktadır." sözlerine yer verildi.

Açıklamada, ilgili kararın Rusya'ya da iletildiği aktarılırken, daha fazla detay verilmedi.

Romanya, temmuzda da bir Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etmişti.

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