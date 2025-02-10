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Dünya

Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis, "siyasi krizin aşılması" için istifa etti

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Anayasa Mahkemesinin 24 Kasım 2024'te yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur sonuçlarını iptalinin ardından süren siyasi krizin aşılması için istifa ettiğini duyurdu.

Lejla Biogradlija  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis, "siyasi krizin aşılması" için istifa etti

Ankara

Iohannis, başkent Bükreş'teki Cotroceni Sarayı'ndan yaptığı açıklamada, "Romanya ve vatandaşlarını krizden çıkarmak için istifa ediyorum. Ofisimden 12 Şubat'ta ayrılacağım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı seçiminin 4 Mayıs'ta yeniden yapılacağını belirten Iohannis, bu nedenle sağcı partilerin kendisini görevden uzaklaştırmaya yönelik girişimlerini gereksiz olarak nitelendirdi.

Romanya Anayasası gereği mevcut Senato Başkanı Illie Bolojan, yeni cumhurbaşkanı seçilene kadar ülkenin geçici cumhurbaşkanı olarak görev alacak.

Bu arada, aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakının (AUR) liderliğinde 3 sağcı parti, Iohannis'in görevde yasa dışı kaldığını iddia etmiş, görevden uzaklaştırılması için Romanya Parlamentosunda girişimde bulunmuştu.

Yeni cumhurbaşkanı seçimi 4 Mayıs'ta

Romanya'da cumhurbaşkanı seçiminin 24 Kasım 2024'te yapılan ilk turunda Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu, oyların yüzde 22,95'ini alarak birinci olmuş, merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi yüzde 19,17 oy alarak ikinci tura yükselmişti.

İtirazlar sonucu Romanya Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu iptal etmişti.

Georgescu, iptal kararına itiraz etmiş, önce Bükreş Temyiz Mahkemesi, ardından Romanya Yüksek Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçiminin iptal edilmesi kararının geçerli olduğuna hükmetmişti.

Seçmenler, yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere ilk tur için 4 Mayıs'ta, ikinci tur için 18 Mayıs'ta sandık başına gidecek.

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