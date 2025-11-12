Dolar
Dünya

Romanya, ABD'nin yaptırım listesindeki Lukoil'in ülkedeki varlığını kontrolü altına almak istiyor

Romanya, ABD'nin yaptırım listesine dahil ettiği Rus petrol şirketi Lukoil'in ülkedeki rafinerisini, ulusal enerji açısından kontrolü altına almak istediğini açıkladı.

Lejla Biogradlija  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
Ankara

Romanya Enerji Bakanı Bogdan Ivan, sosyal medya hesabından, ülkesinin enerji güvenliğine ilişkin paylaşımda bulundu.

Romanya'nın Rus petrol şirketi Lukoil'e karşı uygulanacak yaptırımlara uyum sağlayacağını belirten Ivan, Ploieşti kentindeki petrol rafinesinin faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak mevzuat üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Ivan, "Romanya, 5 bin kişinin işini korumak ve ulusal enerji sisteminin istikrarını ve güvenliğini sağlamak için yereldeki şirketin kontrolünü ele almalıdır. " değerlendirmesinde bulundu.

Romanya'nın enerji güvenliğini korumayı amaçladıklarını belirten Ivan, "Açıkça söylemek isterim ki, ABD'nin açıkladığı son tarih olan 21 Kasım için herhangi bir uzatma talep etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD yaptırımları sonrası satış kararı

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim'de Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik barış sürecinde "ciddi taahhüt eksikliği" gösterdiği gerekçesiyle Rusya'nın en büyük ikinci petrol üreticisi Lukoil ve iştiraklerini yaptırım listesine dahil etmişti.

Küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 2'sini yapan Lukoil, yaptırım kararının ardından 27 Ekim'de uluslararası varlıklarını satacağını duyurmuştu. Şirket, 30 Ekim'de yaptığı açıklamada, söz konusu satış için Gunvor ile anlaşma sağlandığını belirtmişti.

ABD Hazine Bakanlığının bu satış için lisans vermeyeceğini açıkladığı Gunvor ise söz konusu teklifi geri çektiğini bildirmişti.

