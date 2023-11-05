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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Reisi, Papa'ya İsrail'in durdurulması için Batılı ülkelerdeki konumunu kullanma çağrısı yaptı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması için "zalim ile mazlumun kim olduğunu doğru şekilde" açıklaması çağrısında bulundu.

Ahmet Dursun, Barış Seçkin  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
Reisi, Papa'ya İsrail'in durdurulması için Batılı ülkelerdeki konumunu kullanma çağrısı yaptı

Ankara

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Reisi, Katoliklerin ruhani lideri Papa ile Gazze'deki durumla ilgili telefonda görüştü.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 4 bini çocuk, 2 bin 500'ün üzerinde kadın olmak üzere 10 bine yakın Filistinlinin öldürülmesini "asrın en büyük soykırımı" olarak nitelendiren Reisi, "Bu rejimi destekleyenler bu sarsıcı suçlar karşısında dünya halklarına ne cevap verebilir?" ifadesini kullandı.

Gazze'deki hastanelerin yanı sıra kilisenin de İsrail tarafından bombalandığını hatırlatan Reisi, "Gazze kilisesinin bombalanması ve Filistin milletinin bu tarihi mirasının yok edilmesi, yalnızca Filistinli Müslümanlara değil, diğer dinlere karşı da ABD ve birçok Avrupa ülkesinin desteğiyle yürütülen apartheid eylemlerinin örnekleridir." değerlendirmesinde bulundu.

Reisi, Hristiyanlık dahil tüm İbrahimi dinlerin öğretileri doğrultusunda bugün yaşananlara karşı Filistin halkının desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Batılı ülkelerin İsrail'e desteğine işaret eden Reisi, Papa'dan saldırıların durdurulması için Batılı ülkelerdeki konumunu kullanması ve "zalim ile mazlumun kim olduğunu doğru şekilde açıklaması" çağrısında bulundu.

Papa Franciscus ise Gazze'ye saldırıların durdurulması ve ateşkes sağlanması gerektiğini belirterek, "Dünya Katoliklerinin lideri olarak bu saldırıları durdurmak ve Gazze'de daha fazla kadın ve çocuğun kurban olmasını önlemek için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

Vatikan resmi yayın organı VaticanNews’in X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Papa ile Reisi’nin telefon görüşmesi yaptıkları teyit edildi. Görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmedi.

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