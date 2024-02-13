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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Refah'ta İsrail saldırılarına maruz kalan doktor: Bombalanırsak tanınabilelim diye ailemin bacaklarına isimlerini yazdım

İsrail'in Refah kentine yönelik hava saldırılarına maruz kalan doktor, "Bombalanırsak tanınabilelim diye çocuklarımın ve ailemin bileklerine ve bacaklarına isimlerini yazdım." dedi.

Aynur Şeyma Asan, Dilara Karataş  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Refah'ta İsrail saldırılarına maruz kalan doktor: Bombalanırsak tanınabilelim diye ailemin bacaklarına isimlerini yazdım

Ankara

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), sosyal medya platformu X'te, ismi açıklanmayan doktorun sesli mesajlarının dökümünü paylaştı.

İsrail'in Refah kentine yönelik hava saldırılarına maruz kalan doktor, "Bombalanırsak tanınabilelim diye çocuklarımın ve ailemin bileklerine ve bacaklarına isimlerini yazdım." dedi.

Kaldıkları yerin yok edildiğini aktaran doktor, yakınlardaki hava saldırısından kurtulduklarını ancak etraflarında ceset parçaları gördüklerini ifade etti.

Doktor, "Sağ kurtuldum ancak zihnim için aynısını söyleyemem. Öleceğiz. Hepimiz. Umuyorum ki her an yaşadığımız bu eziyeti durduracak kadar yakın zamanda." diye konuştu.

Gidecek başka yerlerinin olmadığını belirten doktor, gün geçtikçe şartların zorlaştığını kaydetti.

İsrail’in Refah bölgesine saldırı planı

Gazze’ye saldırı ve işgalinde on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü, Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail saldırılar boyunca kuzeydekiler için "güvenli bölge" ilan ettiği güney bölgesini ise şimdi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor.

Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

Uluslararası toplum, İsrail’i, Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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