Euro
9.67
Dolar
8.07
BIST 100
1,408.14
Altın
1,777.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Raul Castro, Küba Komünist Partisi Genel Sekreterliği görevinden istifa etti

Eski Küba Devlet Başkanı Fidel Castro'nun kardeşi Raul Castro'nun Küba Komünist Partisi Genel Sekreterliği görevinden istifa ettiği belirtildi.

Sinan Doğan   | 17.04.2021
Raul Castro, Küba Komünist Partisi Genel Sekreterliği görevinden istifa etti Fotoğraf: Mustafa Yalcin/AA

Bolivar

Fidel Castro'nun Kasım 2016'daki ölümünün ardından bu göreve getirilen 89 yaşındaki Raul Castro, Komünist Partisi'nin 8. kongresinde görevi Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’e devretmesi öngörülüyor.

Böylece Küba Devrimi'nin ilanından sonra Fidel Castro ile başlayan ve 60 yıldan fazla süren ortak liderlik, Castro'nun istifasıyla son bulmuş oldu.

Diaz-Canel'in, Komünist Partisi'nin üçüncü sekreteri olarak ve aynı şekilde devlet başkanlığı görevini sürdürmesi bekleniyor.

Castro, "yeni kuşak" liderlere yol açmak için görevi bırakmak istediğini daha önce dile getirmişti.

Fidel Castro'nun 2008'de istifa etmesinin ardından Devlet Başkanı olan Castro, 19 Nisan 2018'de görevi Diaz-Canel'e devretmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 3 bin 305 kişi hayatını kaybetti
Çin'in ilk yabancı Kovid-19 aşısını bu yaz onaylaması bekleniyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İftardan sonra aşılama devam ediyor
İtalya, Kovid-19 tedbirlerini nisan sonundan itibaren gevşetecek

Benzer haberler

Raul Castro, Küba Komünist Partisi Genel Sekreterliği görevinden istifa etti

Raul Castro, Küba Komünist Partisi Genel Sekreterliği görevinden istifa etti

Bulgaristan Parlamentosu, Başbakan Boyko Borisov hükümetinin istifasını onayladı

Sağlık personelinin istifa ve izin talepleri sınırlandırıldı

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası