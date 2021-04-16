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Dünya

Radikal Yahudi yerleşimciler El Halil'de Filistinlilerin dükkanlarına saldırdı

Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde yer alan El Halil kentinde radikal Yahudi yerleşimciler, İsrail ordusunun emriyle kapatılan Filistinlilere ait dükkanlara baskın düzenledi.

Ekrem Biçeroğlu   | 16.04.2021
Radikal Yahudi yerleşimciler El Halil'de Filistinlilerin dükkanlarına saldırdı Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Yahudi yerleşimcilerin baskın düzenledikleri dükkanlardan ikisini yağmaladıklarını söyledi.

"Yerleşime Karşı Gençler" sivil toplum kuruluşunun koordinatörü İsa Amr, Yahudi yerleşimcilerin baskın yaptıkları dükkanlardan bazı şeyler çaldığını söyleyerek, baskını fotoğraflarla belgelediklerini kaydetti.

Filistinli aktivist Amr, baskın yapılan yerlerin İsrail ordusunun emriyle kapatılan El Halil'in Eski Şehrindeki sebze pazarında bulunduğunu ifade ederek, bu tarz saldırıların son zamanlarda artış göstermeye başladığına işaret etti.

Amr ayrıca, İsrail'in El Halil'de radikal Yahudi yerleşimciler için aldığı önlemler ve uyguladığı icraatlar neticesinde kentte 1800 ticari merkezin kapısına kilit vurduğunu, bunların 530'unun ise İsrail ordusunun emriyle kapatıldığını belirtti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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