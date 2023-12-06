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Dünya

Putin'e BAE’ye seyahat ederken silahlı 4 Rus Su-35 savaş uçağı eşlik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uçağına Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yolculuğu sırasında füzelerle donatılmış 4 Su-35 savaş uçağı eşlik etti.

Ali Cura  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Putin'e BAE’ye seyahat ederken silahlı 4 Rus Su-35 savaş uçağı eşlik etti

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığının yayınladığı videoya göre, Putin’in içerisinde bulunduğu İL-96 model devlet başkanlığı uçağına eşlik etmek üzere savaş uçakları da kalkış yaptı.

Putin’in uçağının her iki yanında ikişerli gruplar halinde yer alan Su-35S model savaş uçaklarının havadan havaya hedefleri vurabilme yeteneğine sahip R-73 ve R-77 füzeleri taşıdığı görüldü.

Rus savaş uçakları Putin'in yolculuğuna başkent Abu Dabi’ye ininceye kadar eşlik etmeyi sürdürdü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çeşitli sınıflardaki standart havacılık silahlarına sahip Su-35S'lerin uluslararası uçuş boyunca devlet başkanlığı uçağına hava desteği sağladığı kaydedildi.

Uçakların şiddetli yağmur ve sert rüzgarların etkili olduğu zorlu hava koşullarında bir havaalanından kalktığı belirtilen açıklamada, savaş uçaklarının birinci sınıf pilotlar tarafından kullanıldığı belirtildi.

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