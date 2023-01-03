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Dünya

Putin'den Ukrayna'da savaşta ölen Rus askerlerin ailelerine para yardımı kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da savaşta ölen Rus askerlerin ailelerine 5 milyon ruble yardım verilmesini öngören kararı imzaladı.

Ali Cura   | 03.01.2023
Putin'den Ukrayna'da savaşta ölen Rus askerlerin ailelerine para yardımı kararı

Moskova

Rusya Devlet Yasa Bilgi internet sitesinde, Rus askerleri, güvenlik güçleri ve ailelerine yönelik ilave sosyal garantileri içeren Putin'in imzaladığı karar yayımlandı.

Karara göre, Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" esnasında hayatını kaybeden askerlerin, İçişleri Bakanlığı ve Rusya Ulusal Muhafız mensuplarının ailelerine, bir defaya mahsus 5 milyon ruble (yaklaşık 71 bin 500 dolar) ödenecek.

Ayrıca söz konusu kimselere yaralanması, travma ve şok geçirmesi halinde ise 3 milyon ruble (yaklaşık 42 bin 900 dolar) ödeme yapılacak.

İmzalandığı tarih itibarıyla yürürlüğe giren karar, 24 Şubat 2022'den itibaren hayatını kaybeden askerlerin ailelerini ve yaralananları kapsayacak.

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