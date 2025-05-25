Türkiye'den kurban bağışları dünyada milyonlarca kişinin sofralarına ulaşacak
Türkiye'deki birçok yardım kuruluşu, hayırseverlerin kurban bağışlarını dünyanın farklı noktalarındaki milyonlarca insanın sofralarına bu yıl da ulaştıracak.
İstanbul
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türk Kızılay, bu yıl "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla başlattığı çalışmada, vekaletle kurban bedelini yurt içi ve Filistin/Gazze için 13 bin 250 lira, yurt dışı için 5 bin 250 lira olarak belirledi.
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Türkiye Diyanet Vakfı, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla bu yıl ihtiyaç sahiplerine bağışları ulaştırmayı amaçlıyor. Türkiye ile 81 ülkede kurban kesimi yapacak vakıf, vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 13 bin 500 lira, Filistin/Gazze'de 11 bin lira, yurt dışında ise 5 bin 450 lira olarak duyurdu.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Kurban Kardeşliğe Çağrı" sloganıyla Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu, Balkanlar ve Avrupa, Kafkasya, Orta Asya, Güney Asya ve Afrika'daki 60 ülkede kurban çalışması yapacak.
Vekaletini aldığı kurbanları 3,5 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedefleyen vakıf, bu yıl hisse bedelini yurt içi ve dışında 8 bin 500 lira olarak belirledi.
Gazze'ye sürdürdüğü insani yardım çalışmalarını 7 Ekim 2023'ten bu yana daha da artıran İHH, kesilen kurbanlıkları dondurup konserveleyerek Gazze'ye ulaştıracak.
Bu yıl da yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik bayramlık kıyafet dağıtılacak.
Türkiye dahil 9 ülkede 50 bin çocuğa bayramlık elbiseler hediye etmeyi planlayan vakfın bağışçıları 1000 liraya bir çocuğun bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek.
Cansuyu'ndan 19 ülkede kurban organizasyonu
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, bu yıl 19 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştirecek.
Dernek, Afrika’da kurban hissesini 4 bin 500 lira, Asya’da 5 bin 500 lira, Arakan kamplarında ve Yemen’de 7 bin 600 lira, Filistin kamplarında 14 bin lira, Gazze’de 16 bin lira, Türkiye’de ise 15 bin lira olarak belirledi.
Deniz Feneri Derneği, bir hisse kurban bedelini yurt dışında 4 bin 700 lira, Gazze'de 8 bin lira olarak duyurdu.
Toplam 22 ülkede kurban organizasyonu düzenleyecek Yardımeli Derneği, kurban hisse bedelini Afrika için 4 bin lira, Asya için 5 bin 500 lira, Türkiye-Balkanlar-Lübnan (Filistin mülteci kampları) için 12 bin lira, Filistin ve Gazze için 14 bin lira olarak açıkladı.
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 47 ülke ve 309 bölgede kurban organizasyonu yapacak.
Federasyon, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelini büyükbaş hisse kurbanlıkta 4 bin, küçükbaşta ise 5 bin, Gazze için büyükbaşta 9 bin 800 lira olarak belirledi.
Sadakataşı Derneği, kurban hisse bedellerini Afrika ve Güney Asya ülkelerinin bir kısmının bulunduğu birinci bölgede 4 bin 500 lira, Avrupa ve Asya ülkelerinin bulunduğu ikinci bölgede 8 bin lira, Türkiye, Suriye ve Kudüs'ün bulunduğu üçüncü bölgede ise 15 bin lira olarak duyurdu.
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfınca yurt dışı kurban hisse bedeli 5 bin 750 lira olarak belirlendi. Türkiye dışından bağış yapmak isteyen hayırseverler için kurban hisse bedeli 130 avro oldu.
Mirasımız Derneği, kurban bedelini Kudüs için 35 bin lira, Afrika için ise 4 bin lira olarak belirledi.
Beşir Derneği, yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak kurban bağışı hisse bedelini 5 bin lira, yurt içi kurban bağışı bedelini 18 bin lira olarak açıkladı.
Yeryüzü Doktorları Derneği, "Kurban Olsun Sağlık Olsun" kampanyasıyla bağışları ihtiyaç sahiplerine iletecek. Kurban hisse bedeli yurt dışı 4 bin 600 lira, Gazze için 15 bin lira olarak belirlendi.
İyilik Derneğinin Gazze içi kurban bedeli 95 bin lira, Afrika kurban hisse bedeli 4 bin 500 lira, Suriye kurban bedeli 6 bin lira ve Türkiye kurban bedeli 16 bin 500 lira olarak duyuruldu.
Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, kurban hisse bedelini yurt içinde 14 bin lira, Afrika'da 4 bin lira, Asya'da 4 bin 750 lira, Afganistan-Yemen-Suriye-Lübnan'da 6 bin lira, Filistin'de 10 bin lira olarak açıkladı.
Kurban bağış fiyatı Kardeş Eli Derneğince 3 bin 490 lira, Lösemili Çocuklar Vakfınca 15 bin 900 lira olarak belirlendi.
Yetim Vakfından "Gülüşüne Kurban" kampanyası
Yetim Vakfı, "Gülüşüne Kurban" sloganıyla Türkiye başta olmak üzere 28 ülkede faaliyet yürütecek.
Bu yıl için kurban hisse bedelini yurt dışında 4 bin 900 lira, Filistin ve Gazze için 10 bin lira, yurt içinde ise 16 bin lira olarak belirleyen vakıf, ayrıca bir bayramlık bedelini de 1500 lira olarak duyurdu.
Tebessüm Derneği, kurban bağış bedelini yurt dışında 4 bin 500 lira, yurt içinde 14 bin lira olarak belirledi.
Vuslat Derneği, kurban bağış bedelinin Gazze için 12 bin 500 lira, Afrika için 3 bin 800 lira, Türkiye için 15 bin lira olduğunu açıkladı.
İhlas Vakfı, vekaletle kurban kesimlerini yurt içinde ve dışında yapacak.
Mehmetçik Vakfı gibi birçok kuruluş da yurt içinde kurban yardımı organizasyonu düzenleyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.