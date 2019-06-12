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Spor, Futbol

EURO 2020 Elemeleri'nin 4. haftası sona erdi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) elemelerinin dördüncü haftası, C, E, H, I ve J gruplarında oynanan 13 maçla sona erdi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 12.06.2019
EURO 2020 Elemeleri'nin 4. haftası sona erdi

Ankara

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) elemelerinin dördüncü haftası, C, E, H, I ve J gruplarında oynanan 13 maçla sona erdi. 

H Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, Laugardalsvöllur Stadı'nda konuk olduğu İzlanda'ya 21. ve 32. dakikalarda Ragnar Sigurdsson'un golleriyle 2-1 mağlup olarak gruptaki ilk yenilgisini aldı. Ay-yıldızlıların tek golünü, 40. dakikada Dorukhan Toköz kaydetti.

Grubun diğer maçlarında ise Fransa, konuk olduğu Andorra'yı Kylian Mabappe, Wissam Ben Yedder, Florian Thauvin ve Kurt Zouma'nin golleriyle 4-0 mağlup ederken, Arnavutluk ise konuk ettiği Moldova'yı Akhisarspor'da forma giyen Sokol Cikalleshi ve Ylber Ramadani'nin golleriyle 2-0 yenerek 3 puan aldı.

Öne çıkan maçlarda, C Grubu'nda Almanya, 10. ve 37. dakikalarda Marco Reus, 17. ve 62. dakikalarda Serge Gnabry, 20. dakikada Leon Goretzka, 26. dakikada penaltıdan İlkay Gündoğan, 79. dakikada Timo Werner ve 88. dakikada Leroy Sane'nin ağları sarsmasıyla konuk ettiği Estonya'yı 8-0 mağlup ederek günün en farklı galibiyetini elde etti.

J Grubu'nda ise İtalya, geriye düştüğü maçta ağırladığı Bosna Hersek'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini 49. dakikada Lorenzo Insigne ve 86. dakikada Marco Verratti kaydederken, konuk ekibin tek golünü 32. dakika Edin Dzeko attı.

Sonuçlar şöyle:

C Grubu:

Almanya - Estonya: 8-0

Belarus - Kuzey İrlanda: 0-1

E Grubu:

Azerbaycan - Slovakya: 1-5

Macaristan - Galler: 1-0

H Grubu:

Andorra - Fransa: 0-4

İzlanda - Türkiye: 2-1

Arnavutluk - Moldova: 2-0

I Grubu:

Kazakistan - San Marino: 4-0

Belçika - İskoçya: 3-0

Rusya - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi: 1-0

J Grubu:

İtalya - Bosna Hersek: 2-1

Yunanistan - Ermenistan: 2-3

Lihtenştayn - Finlandiya: 0-2

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