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Spor

R4 Dünya Rafting Şampiyonası'nda ülke takımları mücadele etti

Türkiye'de ilk kez Tunceli'nin ev sahipliğinde Munzur Çayı'nda düzenlenen R4 Dünya Rafting Şampiyonası ülke takımlarının mücadelesiyle devam etti.

Yunus Hocaoğlu,Haydar Toprakçı   | 11.06.2019
R4 Dünya Rafting Şampiyonası'nda ülke takımları mücadele etti

Tunceli

Tunceli kent merkezinden geçen Munzur Çayı üzerinde oluşturulan 400 metrelik yapay parkurda gerçekleştirilen R4 Dünya Rafting Şampiyonası kapsamındaki yarışların ikinci gününde, 20 ülkeden yaklaşık 800 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Sabah kadın ve erkek sporcuların başlayan yarışlar, verilen aranın ardından şampiyonaya katılan ülkelerin kafa kafaya mücadelesiyle tekrar başladı.

Oluşturulan 400 metrelik parkurda botlarına binen iki farklı ülkenin sporcuları, en iyi dereceyi elde etmek için Munzur Çayı'nın coşkun akan suyunda kürek çekti.

Çay üzerine iplerle asılan barikatlara değmeden geçmeye çalışan sporcular, bitiş noktasına en kısa sürede ulaşıp ülkelerine dereceyle dönmek için mücadele etti.

Şampiyona yarın slalom yarışlarının ardından kupa ve madalya töreniyle sona erecek.

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