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Spor

Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, "Bu yıl 250 bin misafirimizi rafting botuna bindirmek istiyoruz." dedi.

Ömer Ürer, İsa Keleş  | 09.04.2023 - Güncelleme : 09.04.2023
Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı

Düzce

Türkiye'nin önemli parkurlarından birine sahip Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda rafting sezonu başladı.

Dokuzdeğirmen mevkisine gelen adrenalin tutkunları, botlarını suya indirdi. Doğa içinde, debisi yüksek suda ilerleyen raftingseverler, 15 kilometrelik parkurda heyecanlı anlar yaşadı.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine, Melen Çayı'nın debisinin istedikleri seviyeye ulaşmasıyla sezonu açtıklarını söyledi.

Sezonun herkese hayırlı olmasını dileyen Tepe, "Bu yıl geleceklerin sayısında hedefimiz büyük. Seçim süreci olmasına rağmen pozitif bakıyoruz. Bu yıl 250 bin misafirimizi rafting botuna bindirmek ve ağırlamak istiyoruz." diye konuştu.

Tepe, her yıl daha da gelişen bölgeye gösterilen ilgiden memnun olduklarını sözlerine ekledi.


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