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Spor, Futbol

Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 28 haftasında Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan müsabaka 1-1 sona erdi.

Halife Yalçınkaya  | 09.04.2023 - Güncelleme : 09.04.2023
Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir berabere kaldı Fotoğraf: Serhat Zafer - AA

Sivas

14. dakikada Ziya Erdal'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanındaki Goutas'ın kafa vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

22. dakikada Saiz'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasındaki Erdoğan Yeşilyurt'un gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

37. dakikada Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan Murat Paluli'nin ceza sahasına sert ortasında Duarte ters bir dokunuşla topu kendi kalesine gönderdi. 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

52. dakikada sağdan ceza alanına giren Saiz, topu ceza sahası dışındaki Ulvestad'ın önüne bıraktı. Ulvestad'ın sert vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

61. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Sol kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta defanstan seken top arka tarafta bulunan Szysz'ın önüne düştü. Szysz'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlara gitti: 1-1.

70. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un pasında topla buluşan N'Jie'nin vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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