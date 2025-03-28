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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Putin, Ukrayna'ya demokratik bir seçim yapılabilmesi için geçici yönetim atanmasını önerdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya demokratik bir seçim ve savaşın sonlandırılmasına yönelik müzakerelerin yapılabilmesi için geçici yönetim atanması önerisinde bulundu.

Emre Gürkan Abay  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Putin, Ukrayna'ya demokratik bir seçim yapılabilmesi için geçici yönetim atanmasını önerdi

Moskova

Putin, Rusya'nın Murmansk şehrindeki limanda düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

Ukrayna'daki savaşı kendilerinin başlatmadığını savunan Putin, "Çatışmalar, Ukrayna'da Batılı ülkelerin desteklediği 2014 darbesiyle başladı." dedi.

Putin, Ukrayna ile müzakerelerin yapılabilmesi için meşru bir yönetim olması gerektiğini belirterek, "Prensip olarak, Ukrayna'da Birleşmiş Milletler (BM), ABD, Avrupa ülkeleri ve ortaklarımızın himayesinde geçici bir yönetim getirilebilir." diye konuştu.

Ukrayna'da böylelikle halkın desteklediği bir yönetimin göreve gelebileceğini anlatan Putin, "Böylelikle demokratik seçimler yaparak, halkın güvenine sahip, yetenekli ve güvenilir bir hükümeti iktidara getirmek ve ardından onlarla barış anlaşması müzakerelerine başlanabilir." ifadelerini kullandı.

BM'nin daha önce Yugoslavya ve Papua Yeni Gine'de benzer çalışmalar yaptığına işaret eden Putin, "Bu da Ukrayna'da seçeneklerden birisi olabilir. Böylelikle dünya çapında tanınacak ve güvenilir olacak meşru belgeler imzalamak mümkün olabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın çatışmaları bitirmeyi "samimiyetle" istediğini sözlerine ekledi.

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