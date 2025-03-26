BM, sivil kayıpların 13 bine yaklaştığı Ukrayna'da insani krizden endişe duyuyor
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, Ukrayna'da, Şubat 2022'den bu yana 12 bin 800'den fazla sivilin öldürüldüğüne işaret ederek, bölgede daha da kötüleşen insani kriz konusunda uyarıda bulundu.
New York
Msuya, New York'taki BM Genel Merkezi'nde Ukrayna'daki insani durumun görüşüldüğü BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.
Ukrayna'da düşmanlıkların tamamen sona ermesini ve nihayetinde barışın sağlanmasını umduklarını belirten Msuya, son dönemde sivillerin durumunun kötüleştiğini kaydetti.
Msuya, 24 Şubat 2022'den bu yana 681'i çocuk olmak üzere en az 12 bin 881 Ukraynalı sivilin öldürüldüğünü ve yaklaşık 30 bin 500 kişinin yaralandığını bildirdi.
1 Mart'tan bu yana "sivillere zarar veren bir saldırı olmadan tek bir gün geçmediğini" vurgulayan Msuya, cephe hattında yaşayan toplulukların "amansız bir bombardımana maruz kaldığını" belirtti.
Msuya, Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde 1,5 milyon sivilin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu kaydederek, "Sadece Ukrayna'da değil, Rusya Federasyonu'nun bazı bölgelerinde de devam eden çatışmaların insani maliyetinden derin endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.
Ayrıca Msuya, savaş bölgesinde kritik altyapıya yönelik önceki saldırıların elektrik, ısıtma ve suya erişimi etkilemeye devam ettiğini ve sert kış koşulları altında milyonlarca insanı tehlikeye attığını vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.