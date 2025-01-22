Dolar
35.65
Euro
37.16
Altın
2,757.08
ETH/USDT
3,276.00
BTC/USDT
104,111.00
BIST 100
10,105.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yangın faciasının yaşandığı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’in önünden yayındayız.
logo
Dünya

Putin, Rusya'nın 2024'te 1,3 trilyon ruble ilave petrol ve gaz geliri elde ettiğini bildirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ekonomisinin 2024'ü başarılı şekilde kapattığını belirterek, "Geçen yıl bütçenin ilave petrol ve gaz gelirleri 1,3 trilyon ruble (yaklaşık 13,1 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşti." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Putin, Rusya'nın 2024'te 1,3 trilyon ruble ilave petrol ve gaz geliri elde ettiğini bildirdi

Moskova

Putin, Rus yetkililerle ekonomideki gelişmelere yönelik düzenlenen toplantıda konuştu.

Bütçenin geçen yıl Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranla yüzde 1,7 açıkla tamamlandığını kaydeden Putin, "Bu, özellikle gelişmiş ekonomilerdeki kamu maliyesi durumuna bakıldığında kabul edilebilir bir düzeydir." ifadesini kullandı.

Putin, ABD'de bütçe açığının 2024 itibarıyla GSYH'ye oranla yüzde 6,2, Fransa'da yüzde 6,2, İtalya'da yüzde 3,8, Japonya'da yüzde 3,7 ve Almanya'da yüzde 2,2 seviyesinde bulunduğunu söyledi.

Rusya'nın petrol ve doğal gaz dışı gelirlerinin geçen yıl yüzde 26 artarak 25,6 trilyon rubleye (yaklaşık 259,1 milyar dolar) çıktığına işaret eden Putin, "Bu 2025'te bütçe için ham madde piyasalarındaki dış gelişmelere çok daha az bağımlı, güvenilir bir gelir tabanı oluşturulduğu anlamına geliyor." diye konuştu.

Putin, ekonomideki makro göstergelerin olumlu olduğuna işaret ederek, "Geçen yıl genel olarak Rusya ekonomisi için oldukça başarılı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın, Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri korumaya devam edeceğini bildiren Putin, "Geçen yıl bütçenin ilave petrol ve gaz gelirleri 1,3 trilyon ruble seviyesinde gerçekleşti." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Konya'da 25 metre derinliğinde obruk oluştu
Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a, gözaltı sayısı 11'e yükseldi
Kartalkaya'daki yangından anne, kızı ve iki torunu pencereden atlayarak kurtuldu
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın adı sınava girdiği Sivas'taki spor salonunda yaşatılacak

Benzer haberler

Trump'tan Putin'e "savaşa son verin yoksa yaptırım uygularım" uyarısı

Trump'tan Putin'e "savaşa son verin yoksa yaptırım uygularım" uyarısı

Putin, Rusya'nın 2024'te 1,3 trilyon ruble ilave petrol ve gaz geliri elde ettiğini bildirdi

Rusya: Putin'in Trump ile görüşmesi için iç hazırlıklar sürüyor

Rusya: Harkiv bölgesinde Zapadnoye yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya: Harkiv bölgesinde Zapadnoye yerleşim birimini ele geçirdik
AB'nin savunma yetkilisi Kubilius'tan tehditlere karşı savunma harcamalarını artırma çağrısı

AB'nin savunma yetkilisi Kubilius'tan tehditlere karşı savunma harcamalarını artırma çağrısı
Rusya gıda ürünlerinde ihracat kısıtlamalarını değerlendiriyor

Rusya gıda ürünlerinde ihracat kısıtlamalarını değerlendiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet