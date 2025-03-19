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Dünya

Putin: Ordumuz, Kursk'taki düşman birliklerinin bozgununu tamamlanmak üzere

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin Kursk bölgesindeki faaliyetlerinin detaylı şekilde soruşturulacağını belirterek, "Ordumuz, Kursk'taki düşman birliklerinin bozgununu tamamlanmak üzere." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Putin: Ordumuz, Kursk'taki düşman birliklerinin bozgununu tamamlanmak üzere

Moskova

Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Başsavcıları Toplantısı'nda konuştu.

Rus yasalarına göre Kursk'taki Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlin terörist olarak tanımlandığına işaret eden Putin, "İşledikleri suçlar açığa çıkarılmalı, kayda geçirilmeli ve iyice araştırılmalıdır." ifadesini kullandı.

Putin, Kursk'taki duruma ilişkin olarak da "Son dönemde bir dizi hızlı, oldukça cüretkar ve etkili operasyon gerçekleştirdik. Ordumuz, Kursk'taki düşman birliklerinin bozgununu tamamlanmak üzere." dedi.

Ukraynalı askerlerin 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar sürüyor.

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