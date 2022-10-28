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Dünya

Putin, Azerbaycan-Ermenistan barışının bildirilerin uygulanmasıyla sağlanacağını belirtti

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışa giden tek gerçekçi yolun, liderlerin kabul ettiği bildirilerin tüm hükümlerinin taraflarca sıkı şekilde uygulanması olduğunu söyledi.

Ali Cura   | 28.10.2022
Putin, Azerbaycan-Ermenistan barışının bildirilerin uygulanmasıyla sağlanacağını belirtti

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi’nin çevrim içi yapılan olağanüstü toplantısında konuştu.

Rusya’nın, Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerin kapsamlı şekilde normalleşmesini sağlamak için mümkün olan her şeyi yaptığını belirten Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışçıl çözüme katkıda bulunmaya her zaman hazır olduklarını ifade etti.

Putin, “Genel olarak biz Güney Kafkasya’nın sakin ve sürekli gelişen bir bölge olmasıyla ilgileniyoruz. Hiç şüphesiz barışa giden tek mümkün ve gerçekçi yol, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin bilinen ortak bildirisinin tüm hükümlerinin taraflarca sıkı bir şekilde uygulanmasıyla çizilen yol olabilir.” dedi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırının belirlenmesi, ulaşım bağlantılarının önündeki engellerin kaldırılması ve insani sorunların çözülmesine ilişkin bu anlaşmaların tutarlı uygulanması sayesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin istikrarlı şekilde normalleştirilmesini sağlamanın mümkün olduğunun altını çizen Putin, bunu Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile defalarca görüştüklerini ve Paşinyan’ın buna tamamen katıldığını anladığını dile getirdi.

Putin, “Sorun, çözüm nasıl bulunacak? Bütün bunlar kolay değil ancak sorunu çözmek sadece bu yolla mümkün. Gelecekte bu, bir barış anlaşması sonucuna varılmasına izin verecektir.” diye konuştu.

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