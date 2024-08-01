Dolar
33.14
Euro
35.81
Altın
2,446.29
ETH/USDT
3,178.30
BTC/USDT
64,950.00
BIST 100
10,798.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Avcılar’da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Dünya

Putin, Ankara'daki takas operasyonuyla Rusya’ya dönenleri havalimanında karşıladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönetiminde Ankara’da yapılan takas operasyonuyla Moskova’ya dönen kişileri havalimanında karşıladı.

Emre Gürkan Abay  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
Putin, Ankara'daki takas operasyonuyla Rusya’ya dönenleri havalimanında karşıladı

Moskova

Putin, başkent Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na gelerek burada takasla Rusya’ya iade edilen kişilerin uçaktan inmesini bekledi. Uçaktan inenlerin tek tek elini sıkan Putin, ardından takas edilen kişilerle kırmızı halı üzerinde havalimanı binasına girerek burada bir konuşma yaptı.

Rusya’ya verdikleri yemine sadık kaldıkları için teşekkür eden Putin, kendilerine devlet nişanı verileceğini söyledi.

Putin’e burada Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov ve Rusya Dış İstihbarat Servisi (SRV) Başkanı Sergey Narışkin eşlik etti.

Karşılamada Rusya Muhafız Alayı da hazır bulundu.

MİT, bugün ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de
Şanlıurfa'da kontrolden çıkan aracın çarptığı 5 çocuk yaşamını yitirdi
Avcılar'daki fabrika yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için yarın tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak
MİT'in yönettiği takas operasyonu dünya basınında geniş yer buldu

Benzer haberler

Putin, Ankara'daki takas operasyonuyla Rusya’ya dönenleri havalimanında karşıladı

Putin, Ankara'daki takas operasyonuyla Rusya’ya dönenleri havalimanında karşıladı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile telefonda görüştü

NATO, Rusya'daki tutukluların takas operasyonuyla serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı

Rus uzmana göre, seçime giden ABD yönetimi, tarihi takas operasyonunda taviz verdi

Rus uzmana göre, seçime giden ABD yönetimi, tarihi takas operasyonunda taviz verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Esir takası, çözüm üreten ülke konumumuzun somut örneği oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Esir takası, çözüm üreten ülke konumumuzun somut örneği oldu
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, MİT'in koordinesinde Ankara'da gerçekleşen esir takasına ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, MİT'in koordinesinde Ankara'da gerçekleşen esir takasına ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet