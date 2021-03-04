Euro
8.94
Dolar
7.42
BIST 100
1,538.04
Altın
1,719.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığı, 9 personelin şehit olduğu, 4 personelin yaralandığı bildirildi
logo
Dünya

Prens Harry'nin eşi Meghan Markle İngiliz Kraliyeti'ni yalan haber üretmekle suçladı

Meghan Markle, bu haberlere karşı kendilerinden sessiz kalmalarının beklenmemesi gerektiğini ifade etti.

Hasan Esen   | 04.03.2021
Prens Harry'nin eşi Meghan Markle İngiliz Kraliyeti'ni yalan haber üretmekle suçladı

Londra

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry'nin eşi Düşes Meghan Markle, Saray'ı kendileri hakkında yalan haber üretmekle suçladı.

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Amerikalı ünlü sunucu Oprah Winfrey'in CBS televizyonunda yayımlanan şovuna konuk oldu.

Tamamı pazar günü yayımlanacak söyleşiden 30 saniyelik bir bölüm, kanalın Twitter hesabından paylaşıldı.

Klipte Markle, Oprah Winfrey'in "Gerçeklerinizi anlattığınızı duyan Saray hakkında ne hissediyorsunuz?" sorusu üzerine, "Firma'nın (Saray) bizimle ilgili yalan haberlerin sürdürülmesinde aktif bir rolü varsa bunca zamandan sonra bizden hala nasıl sessiz olmamızı bekleyebilirler anlamıyorum." cevabını verdi.

Düşes, söyleşinin bir şeyleri kaybetme riski barındırıp barındırmadığına ilişkin olarak da "Zaten çok şey kaybedildi." ifadesini kullandı.

Kanal tarafından daha önce yayımlanan başka bir klipte de Prens Harry, eşinin, annesi Galler Prensesi Diana ile benzer bir muameleye maruz kaldığını belirtmişti.

Kraliyet'ten ayrılmışlardı

Prens Harry ile eşi, geçen sene Kraliyet'ten ayrılma kararı almış ancak Kraliçe ile yapılan görüşmenin ardından bir yıllık yeniden değerlendirme süreci üzerinde anlaşılmıştı.

Bununla beraber süre dolmadan önce Prens Harry, geçen ay yaptığı açıklamada, görevlerine geri dönmeyeceklerini ve finansal açıdan bağımsız olacaklarını bildirmişti.

İkinci çocuklarını bekleyen çiftin, bundan sonra ABD'de yaşayacağı belirtilmişti.

Tartışmalı gelin

Prens Harry ve Meghan Markle, 2018'de başkent Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nin tarihi ibadethanesi St. George Chapel'de görkemli bir törenle evlenmişti.

Kraliçe, torunu Harry'e Sussex Düklüğünü vermiş, böylece Meghan da Sussex Düşesliğine gelmişti.

Kraliyet ailesine dahil olmadan önce oyunculuk kariyeri bulunan, ABD vatandaşı olan ve ailesinin kökleri Afrika'ya dayanan Markle, İngiliz monarşisi için ilk niteliğinde pek çok özelliği bir arada taşımasıyla tartışma konusu olmuştu.

Veliaht Prens Charles ile Prenses Diana'nın ikinci çocuğu Harry, tahtın 6'ncı sıradaki varisi konumunda bulunuyordu.

Prens Harry'nin annesi Diana, İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği hayatını, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında bir tünelde geçirdiği trafik kazasında kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'dan ölüm oranları yetişkinlerin yarısından fazlasının aşırı kilolu olduğu ülkelerde 10 kat daha yüksek
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 518 bin 459'a yükseldi
Kan grubu A olanların Kovid-19'a yakalanma riski daha yüksek olabilir
Ukrayna'da Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası başladı
Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkede yaklaşık 4 milyon kişinin Kovid-19'a karşı aşılandığını açıkladı

Benzer haberler

Prens Harry'nin eşi Meghan Markle İngiliz Kraliyeti'ni yalan haber üretmekle suçladı

Prens Harry'nin eşi Meghan Markle İngiliz Kraliyeti'ni yalan haber üretmekle suçladı

İngiltere'de Prens Philip kalp ameliyatı oldu

AB'den İngiltere'ye 'Brexit anlaşmasını ihlal' suçlaması

Moody's: Türkiye'de devam eden politika değişikliği net bir pozitif kredi unsuru

Moody's: Türkiye'de devam eden politika değişikliği net bir pozitif kredi unsuru
İngiliz firmalar için Türkiye'nin sunduğu imkanlar büyük potansiyel oluşturuyor

İngiliz firmalar için Türkiye'nin sunduğu imkanlar büyük potansiyel oluşturuyor
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 290 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 290 kişi hayatını kaybetti