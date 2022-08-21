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Dünya

Portekiz orman yangınlarına karşı 3 günlük alarma geçti

Portekiz'de hükümet, bugünden itibaren olası yangınları önlemek için ormanlara 3 günlük giriş yasağı uygulamaya başladı.

Şenhan Bolelli   | 21.08.2022
Portekiz orman yangınlarına karşı 3 günlük alarma geçti

Madrid

Portekiz'de hükümet, 40 dereceyi bulan sıcaklığın ve rüzgarın da olduğu olumsuz hava şartlarının etkisiyle olası orman yangınlarının önüne geçebilmek için ormanlara girişleri yasakladı.

Alarm durumu kapsamında ormanlarda askerlerin de aralarında olduğu devriye ekipleri görevlendirildi.

Sivil Koruma Kurumu da ek 500 itfaiyecinin işe alınacağını açıkladı.

Üç günlük önlemlerde ayrıca tarım işçilerine özel izinler dışında sadece sabah saat 11.00'a kadar tarlalarında çalışma izni veriliyor.

Ülkede mevcut durumda kuzeydeki Penafiel ve Canelas bölgelerinde yangınlar devam ediyor.

Portekiz'de sadece geçtiğimiz hafta dağlık Serra de Estrella bölgesinde 28 bin hektarlık alan yanmıştı.

Yıl başından bu yana 70 bin hektardan fazla ormanlık alanın yandığını belirten yetkililer, bunun önceki 10 yılın yıllık ortalamasından yüzde 59 daha yüksek seviyede olduğunu bildirmişti.

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