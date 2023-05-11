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Dünya

Portekiz hükümeti sigaraya yönelik yeni yasaklar getiriyor

Portekiz'de sol hükümet, hazırladığı yasa tasarısıyla sigara satış makinelerinin kaldırılmasının da aralarında olduğu sigara içimine ve satışına karşı yeni yasaklar getirmeyi planlıyor.

Şenhan Bolelli  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
Portekiz hükümeti sigaraya yönelik yeni yasaklar getiriyor

Madrid

Tasarıya göre, okul, üniversite, hastane gibi kamu binalarının yakınlarında açık alanlarda bu yıldan itibaren sigara içmenin yasaklanması, 2025'ten itibaren de bar, restoran, havaalanı, konser salonu, fuar ve sergi alanları gibi yerlerde sigara satış makinelerinin kaldırılması öngörülüyor.

Bakanlar Kurulu'nda kabul edilerek meclise gönderilen Tütün Yasası'nda değişiklikleri içeren tasarının amacının, "halk sağlığını teşvik etmek" olduğunu belirten hükümet yetkilileri, "sigara tüketimini caydırmak ve sigaraya erişimi azaltmak için gerekli önlemlerin alınacağını" vurguladı.

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Sağlığı Teşvik kurumundan sorumlu Devlet Sekreteri Margarida Tavares, basına yaptığı açıklamada, mevcut durumda sigara içmeye izin verilen çok az yerin olduğuna dikkati çekerek, "2040'a kadar sigarasız bir nesil yaratmak istiyoruz ve bunun mümkün olduğuna gerçekten inanıyoruz." dedi.

Tavares, sigara yasağının cezaevleri gibi bazı yerleri kapsamayacağını ifade etti.

Tasarının kısa sürede mecliste görüşülüp kabul edilmesi, 23 Ekim'de yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Portekiz'de 2007'de yürürlüğe giren Tütün Yasası sonrasında ülkedeki sigara içenlerin sayısında ciddi düşüşlerin olduğu belirtiliyor.

Porto Üniversitesi Kamu Sağlığı Enstitüsünün yayımladığı araştırmaya göre, ülkede 13 yaşındaki gençlerde sigara içmeyi deneme oranı, 2003'te yüzde 19,9 iken 2018'de bu oran yüzde 3,9'a gerildi. Diğer yandan 2006'da yüzde 20,9 olan Portekiz'deki sigara içme oranı, 2019'da yüzde 19'a düştü.

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