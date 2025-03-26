Dolar
38.01
Euro
40.99
Altın
3,017.64
ETH/USDT
2,013.00
BTC/USDT
86,720.00
BIST 100
9,649.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Polonya'nın ilk nükleer santralinin inşaatına 14,5 milyar avroluk kaynak sağlayacak yasa imzalandı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkenin ilk nükleer enerji santralinin finansmanı için 14,5 milyar avro sağlamayı öngören yasayı imzaladı.

Sercan İrkin  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Polonya'nın ilk nükleer santralinin inşaatına 14,5 milyar avroluk kaynak sağlayacak yasa imzalandı

Istanbul

Yasa uyarınca santralin inşasına 2028'de başlanması, 2036'da ilk reaktörün devreye girmesi, 2038'de ise santralin tamamen çalışır hale gelmesi bekleniyor.

Projenin yüzde 30'unun Polonya tarafından, geri kalanının ise ABD kurumlarından sağlanacak kredilerle finanse edilmesi planlanıyor. Polonyalı enerji şirketi PEJ tarafından geliştirilen santralde ABD merkezli Westinghouse firmasıyla iş birliği yapılacak.

Bu arada söz konusu yasa her ne kadar onaylansa da bu kadar yüksek meblağdaki devlet desteği için Avrupa Birliği'nden de onay alınması gerektiği bildirildi.

Ülke enerjisinin yüzde 23'ü nükleerden karşılanacak

Elektrik ihtiyacının yüzde 57'sini kömürden karşılayan Polonya, 2040'a kadar elektriğin yüzde 51'ini yenilenebilir enerjiden, yüzde 23'ünü ise nükleer enerjiden karşılamayı hedefliyor.

Polonya, ikinci nükleer santrali de kurarak, toplamda 6 ila 9 gigawatt arasında elektrik üretim kapasitesine ulaşmayı planlıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen zanlı yakalandı
İBB'ye yönelik "terör" soruşturmasında firari şüpheli Ebru Özdemir teslim oldu
İBB Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Nuri Aslan seçildi
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomisine, milletin huzuruna yönelik her türlü sabotajın hesabı yargı önünde sorulacak

Benzer haberler

Polonya'nın ilk nükleer santralinin inşaatına 14,5 milyar avroluk kaynak sağlayacak yasa imzalandı

Polonya'nın ilk nükleer santralinin inşaatına 14,5 milyar avroluk kaynak sağlayacak yasa imzalandı

NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın Polonya'ya saldırması halinde "yıkıcı" tepkiyle karşılaşacağını söyledi

Rusya: ABD ile yapıcı, pragmatik ve etkili diyaloğun gelişmesinden memnunuz

Avustralya, ABD'nin yardımları kestiği Pasifik ve Güneydoğu Asya'ya dış yardımları arttıracak

Avustralya, ABD'nin yardımları kestiği Pasifik ve Güneydoğu Asya'ya dış yardımları arttıracak
ABD, 80 firmayı "özel lisansa tabi kuruluşlar" listesine aldı

ABD, 80 firmayı "özel lisansa tabi kuruluşlar" listesine aldı
Alman Ekonomi Enstitüsü: Avrupa savunma sanayi patentleri konusunda geride kalıyor

Alman Ekonomi Enstitüsü: Avrupa savunma sanayi patentleri konusunda geride kalıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet